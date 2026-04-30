Big Babol si lancia nel gaming con Skate Rush: debutto su Roblox e evento al Comicon

Big Babol, storico brand di bubble gum di Perfetti Van Melle, entra ufficialmente nel mondo del gaming con il lancio di Skate Rush su Roblox, segnando una nuova era per il marchio amato da generazioni.

Skate Rush è un'esperienza immersiva che unisce lo skate virtuale alle sfide multiplayer, creata appositamente per coinvolgere la Gen Z e la Gen Alpha nel loro ambiente digitale preferito. Il debutto italiano è fissato durante il Comicon di Napoli, dal 30 aprile al 3 maggio, dove la nuova mappa sarà disponibile per tutti i visitatori.

Con Skate Rush abbiamo voluto portare il mondo di Big Babol in uno spazio che oggi è naturale per le nuove generazioni: il gaming e le nuove esperienze digitali condivise, afferma Barbara Magni, Marketing Manager di Perfetti Van Melle. Roblox è già un ambiente dinamico e fortemente partecipativo, in linea con il DNA di Big Babol, il che ci permette di entrare in contatto con il nostro pubblico in modo immediato. Con questa iniziativa vogliamo offrire ai consumatori un'esperienza immersiva, che sia dentro o fuori dallo schermo.

Su Roblox, Skate Rush propone una mappa proprietaria dove il mondo dei bubble gum incontra quello dello skate. Il cuore dell'esperienza è la modalità obby: i giocatori affrontano percorsi a ostacoli pieni di insidie e possono interagire fra loro, sfruttando abilità, power-up e loot box per rallentare gli avversari e rendere le sfide più imprevedibili. Ogni due settimane vengono rilasciati nuovi livelli a difficoltà crescente, ispirati all'universo colorato di Big Babol. Completando i percorsi si possono sbloccare UGC esclusivi come casco, felpa, pantaloni e scarpe, personalizzando l'avatar e incentivando la partecipazione.

Big Babol Skate Rush è un progetto che unisce esperienza digitale ed attivazione fisica in un unico ecosistema coerente, sottolinea Pierluigi Parnofiello, CEO di PG Esports. L'obiettivo era creare un ponte tra gioco, community ed intrattenimento dal vivo, mantenendo sempre al centro il divertimento e il linguaggio della piattaforma.

Al Comicon di Napoli, Big Babol offrirà ai visitatori la possibilità di provare subito Skate Rush in uno stand dedicato con otto postazioni gaming e due console. Sarà presente anche un welcome desk per la distribuzione di prodotti e gadget esclusivi e, tramite QR code, si potrà riscattare un contenuto digitale unico, disponibile solo durante la manifestazione.

La presenza di KeyStarTV, popolare content creator del mondo gaming, animerà la giornata di venerdì 1° maggio accompagnando il pubblico nella scoperta della mappa. Ci saranno anche PlayerInside, che parteciperà in streaming da metà maggio, e Jenny, che dedicherà un video YouTube alle dinamiche di gioco, trucchi e oggetti esclusivi da sbloccare. L'esperienza sarà arricchita da una vera rampa da skate, dove si terranno sessioni libere, scuola skate e performance live a cura di istruttori di The Spot, noto skatepark romano.

Big Babol conferma così la propria capacità di evolversi restando fedele a uno stile spontaneo, colorato e sempre in movimento. Con Skate Rush il celebre brand trasforma il bubble gum in un nuovo universo da vivere, condividere e giocare, sia online che offline.