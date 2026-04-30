Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team adotta TeamViewer ONE per la gestione IT autonoma

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team compie un passo avanti nell'innovazione tecnologica, adottando TeamViewer ONE come nuova piattaforma per la gestione autonoma degli endpoint IT e OT. La scuderia tedesca ha deciso di migrare dal precedente sistema TeamViewer Tensor a una soluzione AI-native, capace di automatizzare e rendere più efficiente il monitoraggio dei dispositivi dalla fabbrica di Brackley fino ai box dei circuiti di gara.



La scelta tecnologica è stata motivata dalla necessità di garantire controllo in tempo reale e massima affidabilità su migliaia di terminali strategici, elemento fondamentale in un ambiente come la Formula 1 dove ogni minimo intoppo tecnico può compromettere le prestazioni in pista.



Durante una gara, mi baso su una mole costante di dati - dalla telemetria al meteo - e l'infrastruttura tecnologica alla base deve essere impeccabile. In Formula 1, ogni partner tecnologico deve guadagnarsi il proprio posto sul campo: non esistono sconti per nessuno. TeamViewer ci garantisce i due pilastri su cui non scendiamo mai a compromessi: affidabilità e prestazioni. Il passaggio a TeamViewer ONE rappresenta un salto di qualità consapevole e conferma che la nostra partnership è proiettata verso il futuro di questo sport, non solo al presente, ha affermato Toto Wolff, Team Principal e CEO del team.



Michael Taylor, IT Director della scuderia, ha sottolineato l'importanza della riduzione dei tempi di inattività e della massima precisione dei dati: In Formula 1 ogni millisecondo è decisivo e, con i vincoli imposti dal tetto di spesa, ogni singolo euro deve essere investito dove può fare la differenza. La tecnologia TeamViewer è parte integrante dei nostri processi operativi da anni, ben prima che la partnership diventasse ufficiale: sapevamo già che si tratta di soluzioni che sono in grado di garantire supporto nei momenti più decisivi. Il passaggio a TeamViewer ONE è stato quindi un'evoluzione naturale. Il vantaggio strategico è evidente: riduzione dei tempi di inattività, dati più precisi e un incremento concreto della produttività per tutto il team.



Il CEO di TeamViewer, Oliver Steil, ha ricordato la complessità dell'infrastruttura IT della scuderia, una delle più avanzate al mondo nello sport professionistico: Il team Mercedes-AMG PETRONAS F1 gestisce una delle infrastrutture IT più esigenti nel mondo dello sport. Parliamo di migliaia di endpoint critici, tolleranza zero per i tempi di inattività e flussi operativi in tempo reale che coinvolgono simultaneamente fabbrica, uffici e bordo pista. È esattamente l'ambiente per cui è stato concepito TeamViewer ONE: se è in grado di eccellere qui, può farlo in qualsiasi contesto.



Nella Formula 1, anche piccoli malfunzionamenti possono tradursi in situazioni critiche, come il blocco di un laptop o la perdita di segnale radio durante uno stint. TeamViewer ONE integra gestione remota degli endpoint, connettività sicura e una piattaforma di Digital Employee Experience che garantisce interventi istantanei e continuità operativa anche con connessioni di rete instabili.



Il sistema sfrutta algoritmi di intelligenza artificiale in grado di rilevare anomalie e attivare correzioni proattive prima che il problema si ripercuota sulle prestazioni del team. Grazie a un circuito chiuso di apprendimento e al vasto patrimonio di dati provenienti da sessioni remote e dalla telemetria di precisione, TeamViewer ONE offre una soluzione evoluta e continuamente perfezionata, che ha già superato un milione di sessioni di supporto AI-based.



L'Autonomous Endpoint Management rappresenta la nuova frontiera dell'efficienza operativa IT, un'evoluzione destinata ad imporsi su larga scala entro il 2029 e che vede Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team tra i pionieri dell'adozione in ambito industriale e sportivo. TeamViewer, con una presenza globale e oltre 635.000 clienti all'attivo, conferma così il proprio ruolo di riferimento nella trasformazione digitale dei processi aziendali, dalla gestione dei dati alla produttività fino all'automazione avanzata.