Calzedonia lancia Premium Fit: il bikini basic che valorizza ogni silhouette

Calzedonia presenta la nuova linea Premium Fit: bikini e costumi interi essenziali dall'effetto natural lifting, comfort e personalizzazione per l'estate 2026.

La stagione estiva si arricchisce di una nuova proposta dedicata a chi cerca stile, comfort e versatilità: Calzedonia lancia Premium Fit, la collezione che ridefinisce il concetto di bikini basic.

Premium Fit si distingue per una vestibilità impeccabile, pensata per valorizzare ogni silhouette con naturalezza ed eleganza. Grazie all'effetto natural lifting, questa linea offre sostegno e libertà di movimento, rispondendo alle esigenze di chi desidera sentirsi a proprio agio in ogni momento. Premium Fit è una proposta essenziale e contemporanea che unisce comfort, supporto e stile.

Protagonisti della collezione sono bikini e costumi interi dal design pulito: le forme sono studiate per adattarsi perfettamente al corpo, esaltando le proporzioni senza mai trascurare il comfort. La palette colori spazia dai grandi classici bianco e nero a due nuove tonalità di tendenza, Amber Brown e Powder Blue, pensate per il mix&match con il resto della Collezione Mare 2026.

La collezione nasce per incontrare le esigenze di vestibilità più diverse, grazie a una costruzione attenta e a modelli versatili in grado di adattarsi a fisicità e preferenze differenti. Premium Fit si propone come nuovo punto di riferimento all'interno dell'offerta Calzedonia dedicata all'estate.

A rendere ancora più innovativa questa linea arriva il progetto Bikini Studio, disponibile in store selezionati. Si tratta di un'esperienza dedicata alla personalizzazione: ogni cliente può arricchire il bikini Premium Fit con lacci in diversi colori e fantasie, abbinandoli a charms preziosi. Un servizio che trasforma la scelta del costume in un momento personale e creativo, valorizzando stile ed esigenze individuali.

Con Premium Fit, Calzedonia evolve la sua proposta mare, offrendo una collezione che eleva il concetto di basic e si prepara a diventare must-have dell'estate.