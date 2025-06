Domani su “Quarta Repubblica”: Intervista a Giuseppe Conte e Boris Johnson

In arrivo un’appuntamento imperdibile per gli appassionati di politica e attualità economica: domani sera, lunedì 30 giugno, “Quarta Repubblica” torna in prima serata su Retequattro con una puntata ricca di spunti ed ospiti di rilievo, presentata come sempre da Nicola Porro.

Al centro della serata sarà l’intervista al leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Un’occasione per esplorare in dettaglio la visione e le posizioni di Conte sulla scena politica italiana, in un periodo caratterizzato da importanti mutamenti e nuove sfide.

A seguire, le tensioni internazionali saranno il focus del programma, con un approfondimento sulle complesse dinamiche dei conflitti e la “guerra dei dazi”. Per arricchire questa analisi, “Quarta Repubblica” propone un’intervista esclusiva con l’ex primo ministro britannico Boris Johnson, pronto a condividere le sue opinioni e riflessioni sulle attuali tensioni globali.

Oltre alla politica internazionale, la cronaca rosa troverà spazio con le controversie che ruotano attorno al matrimonio di Jeff Bezos, celebrato a Venezia. Le polemiche legate a questo evento di lusso non mancheranno di stimolare il dibattito tra gli ospiti in studio.

Un segmento intrigante della puntata sarà dedicato al “mistero del Bayesian”, con la presentazione di foto inedite e nuove ipotesi sull’affondamento, un tema che continua a suscitare grande interesse tra il pubblico.

Infine, il programma offrirà un aggiornamento sul caso Garlasco, proponendo le ultime novità investigative che potrebbero gettare nuova luce su questa vicenda.

A commentare e dibattere su questi argomenti interverranno diversi ospiti di rilievo, tra cui Alessandro Sallusti, Paolo Mieli, Mirella Serri, Sergio Cutolo, Roberto Giacobbo, Giuseppe Cruciani, Tommaso Cerno, Massimo Lugli, Maria Corbi, Gianluca Zanella e Luigi Brugnaro. Con un panel così ricco e variegato, le discussioni si preannunciano vivaci e stimolanti.

