DR Automobiles debutta al Salone di Torino 2025 con 7 brand e 19 modelli

Il Salone dell’Auto di Torino 2025 si apre con grandi novità firmate DR Automobiles Groupe, che porta in scena 7 brand e 19 modelli. L’evento segna un momento storico per il gruppo automobilistico molisano, con l’esordio ufficiale del nuovo marchio Stilnovo e una serie di anteprime assolute destinate a ridefinire il concetto di mobilità.

Il cuore della presentazione è senza dubbio Stilnovo, il brand che richiama l’armonia, l’eleganza e l’innovazione del Dolce Stil Novo, qui reinterpretati in chiave automotive. Protagonisti i SUV 5 Stilnovo e 6 Stilnovo, rispettivamente da 4,3 e 4,5 metri, spinti da motori turbo benzina di nuova generazione con doppia alimentazione benzina/GPL. Questi modelli, che saranno disponibili tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, rappresentano il nuovo corso produttivo del gruppo e saranno commercializzati attraverso una rete dedicata.

Non meno rilevante è la novità della DR Collection 5 Full Hybrid, il primo modello HEV di DR, che si affianca alle soluzioni BEV e Plug-in Hybrid già presenti in gamma. Questo SUV introduce una tecnologia avanzata con batterie ad alta densità energetica, un motore elettrico fino a 150 kW e trasmissione DHT, capace di garantire prestazioni brillanti e una gestione intelligente delle modalità EV e HEV.

Per il brand EVO debutta invece la EVO 7 Kairos, SUV da 4,6 metri equipaggiato con motore turbo benzina da 174 CV e un ricco pacchetto tecnologico: doppio schermo da 12,3 pollici, telecamera 360° HD, ADAS di secondo livello e tetto panoramico elettrico, elementi che confermano l’orientamento premium della gamma.

Tra le anteprime più attese al Salone spicca la Sportequipe 8 GT, SUV a 7 posti con motore turbo da 186 CV, elegante e sportivo al tempo stesso, insieme alla nuova Tiger Eight, caratterizzata da un design moderno e linee pulite, con tetto panoramico e sistemi avanzati di assistenza alla guida.

Ma la vera sorpresa per il pubblico italiano è Birba, il quadriciclo pesante 100% elettrico che promette di rivoluzionare la mobilità urbana. Compatto e maneggevole, con 182 km di autonomia e fino a 700 litri di bagagliaio, Birba nasce per dominare il cosiddetto “ultimo miglio”, senza rinunciare a stile e personalizzazione grazie alle versioni Classic, Sport ed Ego.

Oltre alle novità assolute, nello stand DR trovano spazio anche modelli già affermati come EVO 5, EVO 6, EVO Spazio, Tiger Six e i fuoristrada ICH-X K2 e K3.

DR Automobiles Groupe, con sede a Macchia d’Isernia, continua così il suo percorso di crescita: forte di un network italiano con oltre 400 showroom e 421 centri assistenza, guarda con decisione ai mercati europei, a partire da quello spagnolo, dove la rete commerciale è già in espansione.