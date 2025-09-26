DR Automobiles Groupe e CA auto Bank: la collaborazione si estende anche a Tiger e Birba

La partnership strategica tra CA Auto Bank e DR Automobiles compie un nuovo passo in avanti. L’intesa, nata nel 2022, si consolida ulteriormente con l’estensione ai nuovi marchi Tiger e Birba, arricchendo una collaborazione che già include i brand DR, EVO, Sportequipe e ICH-X.

Il nuovo accordo conferma l’impegno della banca, controllata da Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, nel sostenere la crescita del gruppo automobilistico molisano guidato da Massimo Di Risio. Una collaborazione che non si limita a rafforzare la presenza di DR Automobiles sul mercato italiano, ma che amplia l’offerta di soluzioni finanziarie innovative e vantaggiose a disposizione di clienti e concessionari.

Per il marchio Tiger, CA Auto Bank propone formule flessibili come il rateale classico, il PCP (Personal Contract Purchase) e il leasing. Al momento il focus è sul lancio del Tiger Six, SUV dal design aggressivo e distintivo, che rappresenta la sintesi tra prestazioni e stile. Successivamente, il supporto si estenderà anche al nuovo Tiger Eight, ampliando le opportunità di scelta per i clienti alla ricerca di soluzioni di mobilità versatili e moderne.

Il brand Birba, invece, debutta come quadriciclo compatto e agile, pensato per una mobilità urbana sostenibile e accessibile. Per questa novità, CA Auto Bank mette a disposizione non solo le formule tradizionali, ma anche strumenti finanziari innovativi come l’APP (Advanced Payment Plan), studiati per semplificare ulteriormente l’esperienza di acquisto e sostenere la rete dei dealer.

“L’ampliamento della partnership con un operatore di primo piano come CA Auto Bank è un passo fondamentale per sostenere il percorso di crescita di Tiger e Birba”, ha dichiarato Massimo Di Risio, Fondatore e Presidente di DR Automobiles Groupe. “Grazie a un partner solido e affidabile possiamo offrire ai clienti e ai concessionari non solo prodotti automobilistici di qualità, ma anche servizi finanziari in linea con le loro aspettative, rendendo l’esperienza d’acquisto ancora più semplice e vantaggiosa”.

Sulla stessa linea, Giacomo Carelli, CEO e General Manager di CA Auto Bank, ha sottolineato: “Siamo orgogliosi di estendere la nostra collaborazione con DR Automobiles, un partner con cui condividiamo la visione di un futuro della mobilità accessibile e innovativo. Questo nuovo capitolo ci permette di essere al fianco del Gruppo nel lancio dei brand Tiger e Birba, supportando la rete di vendita e i clienti finali con soluzioni finanziarie complete e competitive”.