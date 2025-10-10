Connect with us

DS Automobiles presenta l'eleganza elettrica a Rom-E 2025 nel cuore di Roma

In occasione della quinta edizione di Rom-E 2025, uno degli eventi più rilevanti dedicati alla sostenibilità e all’impatto ambientale, DS Automobiles si distingue con un elegante allestimento presso Villa Borghese, a Roma. Il marchio francese porta nel cuore della capitale italiana una sofisticata esposizione della sua gamma elettrificata e una serie di attività immersive che enfatizzano l’innovazione sostenibile e l’arte del viaggio, pilastri portanti del brand.

La scena è dominata dalla DS N°8, l’ammiraglia 100% elettrica, esposta in via delle Magnolie, simbolo dell’eccellenza manifatturiera e tecnologica. Prodotta in Italia, la N°8 si distingue per la qualità costruttiva e l’attenzione ai dettagli. La sua batteria avanzata, da 97,2 kWh, garantisce un’autonomia fino a 750 chilometri in ciclo WLTP, mentre la sua potenza massima di 350 CV e la trazione integrale promettono prestazioni di alto livello. Il design evoluto dell’auto combina aerodinamica e proporzioni scolpite, offrendo interni raffinati e accoglienti che rappresentano la quintessenza dell’artigianato francese. DS N°8 si propone come il vessillo della nuova era elettrica del marchio, con un design distintivo e un’esperienza di guida serena e dinamica.

Parallelamente, Rom-E 2025 offre il palcoscenico ideale per il debutto dinamico della DS N°4 E-Tense. Per la prima volta, questa berlina compatta premium viene presentata al pubblico, anche con un esclusivo test drive a partire da Piazza Bucarest. La DS N°4 si distingue per il suo design avanguardistico e un livello di raffinatezza ineguagliabile nel segmento. È l’unica berlina multi-energia completamente elettrificata, disponibile in tre motorizzazioni: E-TENSE 100% elettrica con 213 CV, PLUG-IN HYBRID da 225 CV e HYBRID a ricarica automatica da 145 CV. Queste versioni offrono un’autonomia rispettivamente fino a 450 km, aumentata a 81 km per la versione PLUG-IN, e un’altra innovazione si affaccia con la campagna di lancio ufficiale di N°4, risaltando il legame intrinseco tra il marchio e l’evento.

L’impegno di DS Automobiles nella mobilità elettrica si fonda sull’esperienza acquisita nei dieci anni di partecipazione al Campionato del Mondo di Formula E. Questa competizione rappresenta un laboratorio tecnologico avanzato per lo sviluppo di soluzioni innovative destinate alle vetture di serie. La diretta derivazione di tecnologie e soluzioni dalla pista alla strada è un pilastro fondamentale della strategia DS**, contribuendo a rendere le auto del marchio all’avanguardia nel settore delle auto elettrificate.

 

