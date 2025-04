Ducati e Lamborghini ancora insieme per un nuovo capitolo di sportività ed eccellenza

Un connubio di eccellenza italiana nel cuore della Milano Design Week ha svelato al mondo la nuova Ducati Panigale V4 Lamborghini, una motocicletta che incarna la perfetta sinergia tra la Casa di Borgo Panigale e quella di Sant’Agata Bolognese. L’evento di presentazione, intitolato “The Art of Unexpected”, si è tenuto presso il prestigioso Teatro Alcione di Milano, confermando la centralità di entrambe le aziende nel panorama del design e dell’automotive a livello globale.

Questa nuova creazione segna il terzo capitolo di una collaborazione che celebra i valori condivisi di tecnologia sofisticata, sportività ed esclusività. Ducati e Lamborghini, simboli indiscussi del Made in Italy e profondamente radicate nella Motorvalley, uniscono ancora una volta la loro passione, ingegno e competenza per dare vita a un’opera d’arte su due ruote. La Panigale V4 Lamborghini segue le orme di successo della Ducati Streetfighter V4 Lamborghini e della Diavel 1260 Lamborghini, promettendo di far sognare gli appassionati fin dal primo sguardo grazie alla sua combinazione unica di prestazioni, tecnologia e bellezza.

Protagonisti di questo inedito incontro sono i modelli di punta delle rispettive gamme: la Panigale V4 S, l’ultima evoluzione della Superbike Ducati, e la Lamborghini Revuelto, il rivoluzionario paradigma delle supersportive ibride HPEV (High Performance Electrified Vehicle). Entrambi i modelli rappresentano l’apice della sportività dei due marchi e sono equipaggiati con i motori più nobili e performanti: il Desmosedici Stradale Ducati e il V12 Lamborghini, espressioni pure della filosofia tecnica e dell’approccio progettuale di ciascuna casa.

La Lamborghini Revuelto, presentata anch’essa alla Milano Design Week, ha rappresentato la principale fonte di ispirazione per la nuova Ducati Panigale V4 Lamborghini. La prima supersportiva ibrida di Sant’Agata Bolognese, frutto della sinergia tra il Centro Stile Lamborghini e il reparto di personalizzazione Ad Personam, definisce nuovi standard in termini di prestazioni, tecnologia di bordo e piacere di guida. I suoi 1015 CV totali, derivanti dalla combinazione di un inedito motore V12, tre motori elettrici e un innovativo cambio a doppia frizione, garantiscono emozioni di guida senza precedenti. L’ampio impiego di fibra di carbonio e materiali ultraleggeri permette alla Revuelto di raggiungere un rapporto peso/potenza di 1,75 kg/CV, traducendosi in un’accelerazione 0-100 km/h in soli 2,5 secondi e una velocità massima superiore a 350 km/h.

La Ducati Panigale V4 Lamborghini nasce sulla base tecnica della Panigale V4 S, una moto già profondamente evoluta grazie a un approccio integrato tra aerodinamica e design, una ciclistica estremamente efficace e innovative soluzioni elettroniche come il Ducati Vehicle Observer (DVO) e il Race eCBS. Il Centro Stile Ducati, in stretta collaborazione con quello Lamborghini, ha reinterpretato le linee della V4 S creando una livrea inconfondibile e una serie di componenti unici ispirati alla Revuelto. Questa esclusiva moto sarà prodotta in serie numerata e limitata a soli 630 esemplari.

I cerchi in alluminio forgiato presentano un design specifico che richiama lo stile di quelli della supersportiva Lamborghini, mentre il codino e le ali sono stati ridisegnati dai designer Ducati ispirandosi alle linee filanti della Revuelto. L’unicità della Panigale V4 Lamborghini è ulteriormente подчеркнута dalla livrea che combina il nero del carbonio a vista con dettagli in Verde Scandal, Grigio Telesto e Grigio Acheso, e dalla sella dedicata in materiale pregiato che rievoca gli interni della Revuelto.

L’attenzione maniacale per i dettagli si manifesta nell’utilizzo estensivo della fibra di carbonio per la vestizione e altri componenti come paracalore, paratacchi e parafanghi, realizzati con la stessa trama che caratterizza le vetture Lamborghini. Sul piano di simmetria della moto spicca il tipico disegno “a lisca di pesce”, frutto di una lavorazione artigianale di altissima precisione. La moto è equipaggiata con un silenziatore omologato Akrapovič in titanio con fondelli in carbonio, che, unitamente a una calibrazione dedicata del motore, porta la potenza massima a 218,5 cavalli.

Grazie all’ampio impiego di fibra di carbonio e al silenziatore Akrapovič, il peso della Panigale V4 Lamborghini è stato ridotto a 185 kg, quasi 2 kg in meno rispetto alla Panigale V4 S, migliorando il rapporto potenza-peso da 1,15 a 1,18 cv/Kg. Questo la rende la più potente e la più leggera della famiglia Panigale V4.

La dotazione speciale include una frizione a secco e pedane regolabili, leve freno e frizione e contrappesi in alluminio ricavati dal pieno. Per l’utilizzo in pista sono disponibili un tappo serbatoio racing in alluminio dal pieno, i convogliatori pinze freno, il coperchio frizione aperto in fibra di carbonio e il kit per la rimozione del portatarga e degli specchi.

Ogni esemplare è impreziosito da una placca sul motore con il nome Desmosedici Stradale, da una piastra di sterzo in alluminio ricavata dal pieno e da un’animazione dedicata del cruscotto al key-on che riporta il nome della moto e il numero progressivo dell’esemplare, lo stesso inciso al laser sulla mostrina in alluminio della chiave di accensione. La Panigale V4 Lamborghini è corredata da un certificato di autenticità e da un telo coprimoto dedicato, consegnati in una speciale scatola personalizzata. Inoltre, ogni moto sarà spedita in un’esclusiva cassa in legno personalizzata, completa di cavalletto posteriore dedicato nella stessa livrea della moto.

Per un gruppo ancora più ristretto di appassionati, Ducati offre la Panigale V4 Lamborghini Speciale Clienti, disponibile in soli 63 esemplari riservati ai possessori della Lamborghini Revuelto. Questi clienti esclusivi avranno l’opportunità di personalizzare la propria Ducati in diretta collaborazione con il Centro Stile Ducati, trasferendo lo schema colori della loro Revuelto o scegliendo tra combinazioni cromatiche suggerite dal team di design Ducati. Questa opportunità unica permette di creare un binomio auto-moto perfettamente coordinato, un vero e proprio “garage su misura”. Le Speciale Clienti potranno inoltre personalizzare l’incisione sulle zone laterali della piastra di sterzo e avranno il cavalletto posteriore verniciato nella livrea scelta, rendendo ogni esemplare un pezzo unico.

A completamento dell’esperienza esclusiva, i possessori della Ducati Panigale V4 Lamborghini potranno acquistare un casco, un giubbotto e una tuta di pelle in edizione limitata, caratterizzati da uno schema colori che riprende quello delle 630 moto. Gli acquirenti della versione Speciale Clienti avranno la possibilità di ordinare la tuta con i colori della propria moto.

Le consegne della Ducati Panigale V4 Lamborghini avranno inizio a settembre 2025.