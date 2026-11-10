RENPHO presenta la nuova maschera LED wireless per una skincare innovativa
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RENPHO presenta la nuova maschera LED wireless per una skincare innovativa

La maschera RENPHO Rejuven Artemis II Aër offre trattamento LED senza fili, migliorando acne, rughe e luminosità in soli 14 giorni.

di Isabella Gentilucci
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RENPHO introduce sul mercato la Rejuven Artemis II Aër LED Light Therapy Mask, una maschera wireless dedicata alla skincare domestica e dotata di tecnologia avanzata per il trattamento del viso. Il dispositivo unisce una struttura in silicone modellata in 3D per adattarsi ai contorni facciali, una batteria ricaricabile integrata e comandi direttamente sulla maschera, eliminando la necessità di cavi o controller esterni durante l'uso.

Uno studio indipendente svolto da Intertek su 14 giorni ha evidenziato risultati di rilievo: riduzione del volume dell'acne fino al 31,6%, diminuzione dell'aspetto delle zampe di gallina con una riduzione del 13,9% dell'area delle rughe, miglioramento della luminosità cutanea del 20,8% e una pelle visibilmente più liscia e meno ruvida in appena due settimane. Questi risultati sono stati ottenuti attraverso valutazioni dermatologiche e misurazioni strumentali, a conferma dell'efficacia della tecnologia LED abbinata a un uso costante e mirato.

La maschera è equipaggiata con 280 LED ad alta densità e garantisce fino a due ore di autonomia per ogni ricarica, corrispondenti a un massimo di 12 sessioni da 10 minuti. I LED sono raggruppati in 70 moduli a quattro chip, offrendo un'irradianza che può arrivare a 40 mW/cm². La batteria da 2.000 mAh si ricarica completamente in quattro ore, mentre la protezione oculare integrata limita la dispersione della luce, assicurando comfort e sicurezza durante l'applicazione.

Il dispositivo dispone di cinque modalità LED, combinando luce rossa (620 nm), blu (465 nm) e vicino infrarosso (850 nm), pensate per diverse esigenze: rosso e vicino infrarosso, rosso e blu, solo rosso, solo blu, e solo vicino infrarosso. Le fasce regolabili permettono un'aderenza personalizzata ad ogni tipologia di viso, favorendo la continuità delle sedute senza alcun fastidio e mantenendo la routine priva di cavi.

Artemis II Aër rappresenta una novità nella strategia beauty di RENPHO, arricchendo la linea Rejuven dedicata alle soluzioni tecnologiche per la bellezza personale e affiancando i dispositivi per il benessere e il recupero fisico già proposti dal marchio.

Il prezzo consigliato per il mercato italiano è di 229,99 euro. Con la maschera sono inclusi un cavo USB-C, una custodia e il manuale d'uso. Questa nuova proposta RENPHO offre alle persone attente alla skincare strumenti sempre più professionali e intuitivi da utilizzare comodamente a casa.

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