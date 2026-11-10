RENPHO presenta la nuova maschera LED wireless per una skincare innovativa

RENPHO introduce sul mercato la Rejuven Artemis II Aër LED Light Therapy Mask, una maschera wireless dedicata alla skincare domestica e dotata di tecnologia avanzata per il trattamento del viso. Il dispositivo unisce una struttura in silicone modellata in 3D per adattarsi ai contorni facciali, una batteria ricaricabile integrata e comandi direttamente sulla maschera, eliminando la necessità di cavi o controller esterni durante l'uso.

Uno studio indipendente svolto da Intertek su 14 giorni ha evidenziato risultati di rilievo: riduzione del volume dell'acne fino al 31,6%, diminuzione dell'aspetto delle zampe di gallina con una riduzione del 13,9% dell'area delle rughe, miglioramento della luminosità cutanea del 20,8% e una pelle visibilmente più liscia e meno ruvida in appena due settimane. Questi risultati sono stati ottenuti attraverso valutazioni dermatologiche e misurazioni strumentali, a conferma dell'efficacia della tecnologia LED abbinata a un uso costante e mirato.

La maschera è equipaggiata con 280 LED ad alta densità e garantisce fino a due ore di autonomia per ogni ricarica, corrispondenti a un massimo di 12 sessioni da 10 minuti. I LED sono raggruppati in 70 moduli a quattro chip, offrendo un'irradianza che può arrivare a 40 mW/cm². La batteria da 2.000 mAh si ricarica completamente in quattro ore, mentre la protezione oculare integrata limita la dispersione della luce, assicurando comfort e sicurezza durante l'applicazione.

Il dispositivo dispone di cinque modalità LED, combinando luce rossa (620 nm), blu (465 nm) e vicino infrarosso (850 nm), pensate per diverse esigenze: rosso e vicino infrarosso, rosso e blu, solo rosso, solo blu, e solo vicino infrarosso. Le fasce regolabili permettono un'aderenza personalizzata ad ogni tipologia di viso, favorendo la continuità delle sedute senza alcun fastidio e mantenendo la routine priva di cavi.

Artemis II Aër rappresenta una novità nella strategia beauty di RENPHO, arricchendo la linea Rejuven dedicata alle soluzioni tecnologiche per la bellezza personale e affiancando i dispositivi per il benessere e il recupero fisico già proposti dal marchio.

Il prezzo consigliato per il mercato italiano è di 229,99 euro. Con la maschera sono inclusi un cavo USB-C, una custodia e il manuale d'uso. Questa nuova proposta RENPHO offre alle persone attente alla skincare strumenti sempre più professionali e intuitivi da utilizzare comodamente a casa.