Dal 3 dicembre arriva nelle sale italiane Il re dei re. La più grande storia mai raccontata, film d'animazione che rilegge la vita di Gesù attraverso lo sguardo di un bambino e il racconto scritto da Charles Dickens per i suoi figli. Prima dell'uscita nelle sale, la pellicola sarà presentata alla stampa in un'anteprima dedicata.

La proiezione riservata ai giornalisti è fissata per martedì 24 novembre alle ore 15.00 al Cinema Arcobaleno di Milano, in viale Tunisia 11. Il film dura 104 minuti. Per dettagli e prevendite è possibile consultare i siti nexostudios.it e ilredeirefilm.it.

Il lungometraggio è diretto dal regista coreano Seong-ho Jang, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Rob Edwards. Negli Stati Uniti è uscito nel 2025 e ha ottenuto un risultato importante, con oltre 80 milioni di dollari incassati al botteghino, prima di diffondersi in tutta Europa.

La storia si ispira a "The Life of Our Lord", il racconto che Dickens scrisse per i figli e che leggeva loro ogni anno durante le festività natalizie. Lo scrittore decise di non pubblicarlo, e il testo vide la luce soltanto nel 1934, a oltre sei decenni dalla sua morte.

Al centro della vicenda ci sono Dickens, il figlio Walter e la gatta Willa, inseparabile compagna del ragazzino. La narrazione si svolge nei giorni in cui lo scrittore prepara la messa in scena del Canto di Natale. Quella che sembra una semplice favola della buonanotte diventa un viaggio capace di cambiare la vita di Walter. Immerso nella propria fantasia, il bambino cammina al fianco di Gesù, assiste ai suoi miracoli e condivide le sue prove. Insieme alla curiosa Willa vive un'avventura che gli permette di guardare a quelle pagine con occhi nuovi.

Nella versione originale recitano attori di fama internazionale come Oscar Isaac, Kenneth Branagh, Roman Griffin Davis, Uma Thurman, Pierce Brosnan, Mark Hamill, Forest Whitaker e Ben Kingsley. Per il doppiaggio italiano la voce di Gesù è quella di Maurizio Merluzzo, doppiatore e content creator con oltre 3 milioni di follower sui social, mentre Dickens è doppiato da Francesco Pezzulli, voce italiana di Leonardo Di Caprio. Nel cast italiano figurano anche Gabriele Sabatini, Antonio Sanna, Chiara Colizzi, Luca Ward, Francesco Prando, Stefano De Sando, Paolo Marchese e il giovane Valeriano Corini.

Il film fa parte del progetto I Misteri della Fede di Nexo Studios, una stagione cinematografica dedicata alla spiritualità, al rapporto tra uomo e divino e al senso profondo dell'esistenza. In Italia la distribuzione avviene in collaborazione con i media partner Avvenire, Famiglia Cristiana e Gruppo Editoriale San Paolo, mentre RTL 102.5 è radio ufficiale dell'iniziativa.

Il film sarà disponibile anche per le matinée scolastiche nelle sale. Grazie alla collaborazione con Keaton, gli insegnanti potranno richiedere una proiezione su misura attraverso il sito keaton.eu, scegliendo la sala più comoda per il proprio istituto e ricevendo materiali didattici per approfondire il tema in classe.