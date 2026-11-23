Physio ha pubblicato oggi, lunedì 23 novembre, il videoclip di "Quasi laureata", singolo che anticipa nuova musica in arrivo dell'artista bolognese. Il brano è pubblicato con la sigla Dischi Numero Uno in collaborazione con Sony Music Italy.

Il titolo gioca sull'impressione di essere vicinissimi a una meta che però resta sempre fuori dalla propria portata. Il testo di una storia di amicizia nella quale emergono sentimenti che vanno oltre il semplice legame tra due persone, e la condizione descritta dal titolo diventa una metafora ironica e quotidiana.

Il videoclip segue una sequenza di immagini dedicate alla ricerca ossessiva di qualcosa. Il racconto mette a confronto persone che sanno esattamente cosa desiderano, altre ancora alla ricerca di una direzione e altre che, pur avendo le idee chiare sul proprio obiettivo, non riescono a raggiungerlo. Desiderio, frustrazione e senso di vuoto prendono forma attraverso un linguaggio visivo costruito su sensazioni e contrasti.

Dietro il progetto c'è Matteo Costante, in arte Physio, cantautore indie pop bolognese classe 2006. Si è avvicinato alla musica a soli 14 anni, iniziando a scrivere i primi testi come sfogo personale e come strumento per dare forma a ciò che stava vivendo. Nelle sue canzoni trovano spazio le emozioni contrastanti di chi sta crescendo: l'incertezza sul futuro, i sentimenti mutevoli, le prime cadute e la voglia di rialzarsi, con uno sguardo fiducioso verso ciò che verrà.

La scrittura cantautorale si unisce a sonorità indie pop fresche e contemporanee, in uno stile autentico che punta a parlare a un'intera generazione. Di recente l'artista ha firmato con la Numero Uno Dischi, un passo importante per allargare il proprio pubblico e consolidare la propria identità artistica.