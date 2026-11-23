Un'anteprima assoluta per la sigla originale di Tata Carolina, presentata sabato 21 novembre nel corso della Milano Music Week. L'appuntamento si è svolto nella Cattedrale della Fabbrica del Vapore di Milano e ha visto protagonista Carolina Benvenga, che ha regalato ai piccoli fan e alle loro famiglie un primo assaggio dell'universo creato per la serie.

La sigla è contenuta nell'album "Tata Carolina - Colonna sonora ufficiale", in uscita venerdì 11 dicembre in formato fisico e digitale. Il disco, pubblicato da Sony Music, è già prenotabile in pre-order e rappresenta la nuova raccolta musicale della cantante, legata alla serie televisiva che la vede protagonista.

La raccolta è la colonna sonora ufficiale della serie TV interpretata da Carolina Benvenga. Le puntate saranno trasmesse in prima visione dal 12 al 21 dicembre su Rai Yoyo e RaiPlay, mentre dal 22 dicembre la serie approderà su Netflix.

Ogni episodio avrà una canzone dedicata, pensata per accompagnare le avventure della protagonista e per raccontarne il tema e i momenti più importanti. Il progetto vuole andare oltre lo schermo e offrire un viaggio musicale da ascoltare, cantare e vivere anche al di fuori della serie.

Il disco conta undici brani, dieci dei quali inediti, sigla compresa. A completare la tracklist c'è una nuova versione di Buon Natale, un classico del repertorio di Carolina Benvenga, riproposto con un arrangiamento differente. Ecco i titoli: Tata Carolina, Tutti insieme, Tutta un'altra musica, Conta fino a dieci, La fantasia, Sei un capolavoro, Gioco di squadra, I Fantamici, Buon Natale, Tu (Tuturu) e A un passo da te.

Le canzoni portano la firma di Carolina Benvenga, Fabio Ingrosso e Riccardo Scirè, che si è occupato anche della produzione. Tra le sorprese del disco figura un duetto in I Fantamici con Andrea Dianetti, amico e collega della cantante con cui da tempo porta avanti un progetto condiviso sul piano artistico e professionale.

Carolina Benvenga è attrice, autrice, conduttrice e cantante, e da anni è una delle figure più seguite dal pubblico dei più piccoli. Il suo canale YouTube supera 1,3 milioni di iscritti, mentre i suoi contenuti hanno raggiunto due miliardi di visualizzazioni. Dopo aver esordito sul set a otto anni, nel 2012 ha scelto di dedicarsi al mondo dell'infanzia con Rai Kids, conducendo La Posta di YoYo, e ha poi condotto lo Zecchino d'Oro nelle edizioni 2023, 2024 e 2025.

La serie nasce da un'idea di Carolina Benvenga e Diego Malara, è diretta da Matteo Gentiloni e conta dieci episodi. Gli sceneggiatori sono Pierdomenico Baccalario, Carolina Benvenga, Eleonora Fornasari, Alessandro Gatti, Diego Malara, Vernante Pallotti e Lucia Stipari. La produzione è affidata a Fabula Pictures insieme a Los Hermanos, mentre Rai Kids collabora alla realizzazione e Netflix partecipa al progetto.

Pensata per un pubblico familiare, la serie intreccia live action, animazione e musica e racconta le difficoltà del crescere, tra piccole avventure e consigli preziosi.

Al centro della trama c'è la famiglia formata da Carlo (Stefano Pesce), Sandra (Aurora Peres) e i figli Daniel, Tea e Bibi, sempre alle prese con una quotidianità caotica. Quando alla porta bussa Tata Carolina (Carolina Benvenga), nessuno sembra averla chiamata, ma il suo sorriso, la determinazione e un pizzico di magia la rendono la tata che i Pallotti non sapevano di volere. Ad aiutarla c'è il Fantamico Arturo, un amico immaginario dalle sembianze di uno strano animaletto.

Daniel, figlio del primo matrimonio di Carlo, si è trasferito da poco con il padre, perché la madre, fotografa, lavora spesso lontano da casa, e deve prendere confidenza con l'ambiente domestico, la scuola e i compagni appena incontrati. Tea, brillante primogenita appassionata di basket, fa i conti con l'idea di non essere più la figlia maggiore, mentre la piccola Bibi, affettuosa e fantasiosa, stravede per il fratello.

Con uno stile trascinante, fatto di allegria, empatia e determinazione, Carolina sa leggere le emozioni dei bambini e schierarsi dalla loro parte, diventando una preziosa alleata. Anche i genitori attraversano un periodo complicato, sopraffatti dagli impegni, e la tata si occupa pure di ritrovare la complicità perduta tra i due.