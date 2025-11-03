È disponibile il videoclip di “HIMALAYA”, il nuovo singolo del cantautore partenopeo Revelè.

Il cantautore partenopeo Revelè ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato “Himalaya”, accompagnato da un suggestivo videoclip diretto insieme a Vincenzo Zeno. Disponibile online, il video offre un viaggio tra il mondo intimo e onirico, incentrandosi sul tema del passaggio alla maturità.

“Himalaya” esplora la sottile linea tra ciò che siamo stati e ciò che non abbiamo più il coraggio di essere. L’artista rappresenta questa transizione con immagini potenti: una stanza piena di fumetti e oggetti carichi di memoria, che dialoga con paesaggi onirici attraversati da venti e da una bussola simbolica che mostra la direzione verso i propri obiettivi.

Revelè afferma: «Scalare l’Himalaya non significa necessariamente conquistare qualcosa, ma ritrovare sé stessi. È un dialogo con il proprio sogno. È fondamentale credere e difendere i propri progetti, che non si perdono mai, cambiano forma ma restano vivi dentro di noi. “Himalaya” vuole dimostrare che, anche quando la realtà ci pesa addosso, possiamo ancora scegliere di crederci, di lasciarci andare e di continuare a scalare».

Giuseppe Cacciapuoti, classe 1997, conosciuto come Revelè, combina diverse forme artistiche, tra cui la musica, il teatro e la scrittura, mescolando pop elettronico, sonorità urban e atmosfere cinematografiche in un costante dialogo tra fragilità e potenza. Ispirato dalle voci del cantautorato italiano come Pino Daniele e Mango, Revelè ha iniziato la sua carriera musicale in adolescenza.

Dopo il suo primo singolo “‘O Mar ‘O Mar” pubblicato nel luglio 2025, “Himalaya” rappresenta un nuovo passo nel viaggio artistico di questo talentuoso cantante e autore partenopeo.