È in radio e in digitale “IT AIN’T SAFE”, il nuovo brano urban di ALI DOLLAS

Il talentuoso artista Ali Dollas ha lanciato il suo ultimo brano urban intitolato “It Ain’t Safe” in collaborazione con Universal Music Italia. Il singolo, presentato in anteprima durante il 105 Summer Festival a Massa, racconta la storia di una coppia unita come Bonnie e Clyde, celebrando l’intensità e la lealtà del loro legame in un mondo pericoloso e imprevedibile.

Con un ritmo avvincente e testi incisivi, “It Ain’t Safe” cattura l’essenza dell’amore ribelle e incondizionato, mostrando come due partner possano sostenersi reciprocamente in ogni situazione. Ali Dollas porta avanti un messaggio potente attraverso la sua musica, evidenziando la forza e la determinazione necessarie per affrontare le sfide della vita.

Il brano segue il successo di “Infinity”, disponibile su piattaforme streaming e in digital download, dove Ali Dollas esprime la sua convinzione che ogni desiderio possa diventare realtà attraverso la fiducia in se stessi e la determinazione a perseguire i propri obiettivi. L’artista ha iniziato il suo percorso negli Stati Uniti, collaborando con produttori di fama come Kyle “Kxhris” Coleman, vincitore di un Grammy Awards per il suo lavoro con Jazmine Sullivan.

Con una forte presenza sulla scena musicale internazionale, Ali Dollas ha vissuto tra New York e Los Angeles per immergersi nella cultura del rap americano, consolidando così il suo stile unico e innovativo. Seguite Ali Dollas su Instagram all’indirizzo www.instagram.com/alidollas per restare aggiornati sulle sue ultime novità e progetti futuri.