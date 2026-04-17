Erick Panini pubblica il videoclip intenso di Così Vero: amore tra luce

È online il nuovo videoclip di Così Vero, il nuovo singolo del cantautore rap Erick Panini. Il brano e il video, disponibili sulle principali piattaforme digitali, segnano un nuovo capitolo artistico per l'artista che si distingue per la capacità di trasformare esperienze personali in musica ricca di identità e sentimento.

Il videoclip, diretto da Manuel Bongiorni e prodotto da PPG Studios, si caratterizza per un'estetica essenziale: l’immaginario visivo alterna sfondi bianchi e neri che creano un forte contrasto simbolico tra luce e ombra, enfatizzando la dimensione intima di una storia d’amore vissuta tra due persone, interpretate da Erick Panini e Gloria Carboni. Nel video, la semplicità degli ambienti mette al centro la profondità del legame, fatto di presenza autentica, fragilità e riconoscimento reciproco. La narrazione si trasforma in un luogo dove ci si può ritrovare e crescere insieme, dando vita a qualcosa di "così vero", integro e sincero.

Erick Panini racconta: Anche se ciò che scrivo è sempre pensato per raccontare emozioni condivisibili e interpretabili da chiunque, per me è fondamentale che l’ispirazione nasca da esperienze personali realmente vissute. Solo così posso dare coerenza alla mia arte e, nello specifico, a un brano importante come Così Vero. Per questo ho scelto un videoclip essenziale, senza elementi superflui: ho deciso di mettere al centro le emozioni, soprattutto quando si parla d’amore.

La storia personale di Erick Panini aggiunge ulteriore profondità al suo percorso artistico. Nato a Rio de Janeiro nel 1996 e abbandonato a pochi mesi sulle scale di una chiesa, viene adottato da Renato Panini, diventando così parte di una nuova famiglia e trovando in essa stabilità e supporto. Fin da piccolo mostra inclinazione per il canto, approfondendo poi gli studi musicali tra armonia, solfeggio e pianoforte. Nel 2014 vince il premio "Miglior Voce" al Verona Pop Festival e arriva in finale al Festival di Castrocaro su Rai 1 come "Volto Nuovo". Determinato ad affinare il proprio talento, studia per tre anni jazz al Conservatorio di Reggio Emilia, consolidando una formazione che lo rende oggi un artista dalla forte personalità.

Dopo i singoli Le mie poesie (2022), Barcellona Piange (2023) e Mani Sporche (2024), Così Vero si presenta come un nuovo esempio della sua capacità di trasporre storie personali non convenzionali in musica autentica. In un panorama musicale sempre più omologato, Erick Panini si conferma una figura originale, capace di emozionare e colpire grazie a un linguaggio diretto e a una cifra stilistica riconoscibile.