Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Eros Ramazzotti ha incantato Amsterdam con i suoi due eventi unici del WORLD TOUR GALA PREMIÈRE allo Ziggo Dome, che si sono tenuti il 17 e il 18 ottobre, registrando il tutto esaurito con 30.000 spettatori entusiasti. Questi concerti non solo hanno celebrato i successi di una carriera musicale straordinaria, ma hanno anche anticipato l’uscita del suo nuovo attesissimo album, “Una Storia Importante” / “Una Historia Importante”, disponibile in tutto il mondo dal 21 novembre.

Questo nuovo album è ora accessibile in preorder. È disponibile in speciali formati che comprendono doppio vinile in diverse varianti cromatiche e una serie di edizioni CD che vantano anche versioni deluxe autografate sia in italiano che in spagnolo. Il lavoro si arricchisce di nuove versioni dei brani iconici di Eros e di collaborazioni prestigiose sia italiane che internazionali.

Tra le nuove tracce, spicca il singolo “Il mio giorno preferito” / “Mi día preferido”, che ha raggiunto il #1 dell’EarOne Airplay nella settimana di uscita, un traguardo mai ottenuto prima nel 2025. Speciale è stata l’esibizione di un altro inedito, “Buona Stella” (feat ELISA), presentata in anteprima assoluta ad Amsterdam con Elisa, che ha sorpreso il pubblico unendosi a Ramazzotti sul palco, creando un momento artistico indimenticabile.

Lo show, arricchito dalla direzione musicale di Luca Scarpa e l’accompagnamento della European Pop Orchestra diretta dal Maestro Guido Dieteren, ha offerto un viaggio musicale attraverso oltre 40 anni di carriera. Non sono mancate esibizioni emozionanti come il duetto “I belong to you” con Davina Michelle e “Più che puoi” con Berget Lewis.

La serata del 18 ottobre ha visto un grandioso finale trasmesso in diretta su TikTok LIVE in esclusiva mondiale, offrendo un accesso virtuale all’evento per gli appassionati di tutto il mondo.

Il UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR partirà il 14 febbraio 2026 da Parigi, e attraverserà 30 paesi tra Europa, Nord America-Canada e America Latina. A partire dal 6 giugno 2026, Ramazzotti segnerà il suo ritorno negli stadi italiani.