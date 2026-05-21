Delia torna con il singolo Rum e Cioccolata dopo il trionfo del Sicilia Bedda Tour

Delia, cantautrice e pianista siciliana, pubblica Rum e Cioccolata feat. FIAT131 dopo un tour teatrale sold out e il successo di Al mio paese in radio.

Delia, la giovane cantautrice e pianista classica nata a Catania nel 1999, torna sulle scene con il nuovo singolo Rum e Cioccolata in collaborazione con FIAT131, reduce da una straordinaria ondata di sold out nei teatri più importanti d'Italia con il suo Sicilia Bedda Tour.

Il brano, disponibile in digitale e in radio da venerdì 22 maggio, nasce in un momento magico della carriera dell'artista. Il tour teatrale Sicilia Bedda ha collezionato oltre 25.000 biglietti venduti in meno di un mese, con date raddoppiate a Roma e Palermo per rispondere all'altissima richiesta. L'entusiasmo del pubblico ha accompagnato ogni tappa, da Milano al Teatro degli Arcimboldi fino agli appuntamenti internazionali di Madrid e Barcellona, confermando Delia come una delle voci più rilevanti della nuova scena musicale italiana.

In Rum e Cioccolata, Delia affronta un tema universale: la gelosia nelle relazioni di coppia. Il brano racconta con ironia gli amori intensi e tormentati, quelli fatti di giochi, ripicche e discussioni rese quasi teatrali, senza mai intaccare la forza dell'attrazione e del sentimento. L'accostamento tra rum e cioccolata diventa una metafora perfetta di questi legami: due elementi intensi e apparentemente in contrapposizione, destinati però a unirsi in modo irresistibile.

La collaborazione con FIAT131 (Alfredo Bruno) dà vita a un duetto brillante e ironico, arricchito da inserti in spagnolo e in siciliano, lingue che rappresentano per Delia una parte autentica e passionale della sua identità musicale. Non a caso, Rum e Cioccolata è stato eseguito in anteprima proprio nelle tappe spagnole del tour, rafforzando il legame tra le radici siciliane dell'artista e una dimensione ormai internazionale.

Il Sicilia Bedda Tour è rapidamente diventato un manifesto per una nuova generazione di cantautorato, capace di raccontare la Sicilia nel presente, tra folk e modernità, emozionando grandi platee. Ogni concerto è stato una festa, con i teatri più prestigiosi del Paese che hanno registrato il tutto esaurito. L'appuntamento al Teatro Antico di Taormina si preannuncia come uno degli eventi più attesi della stagione.

Dopo il recente traguardo raggiunto in classifica con Al mio paese, singolo realizzato insieme a Serena Brancale e Levante, arrivato al primo posto della classifica radio EarOne, Delia si conferma una delle nuove voci più autentiche e originali del panorama musicale italiano.

La carriera di Delia si distingue per un percorso che unisce una solida formazione classica, culminata nella laurea presso il Conservatorio di Catania, a una naturale vocazione artistica che trasforma la lingua siciliana in strumento di comunicazione universale. Con una scrittura che mescola emotività, ironia e veracità, Delia conquista ascoltatori di tutte le età, portando sul palco e nelle sue canzoni le sfumature intime della propria terra.

Con i suoi successi, Delia sta realizzando il sogno di una generazione: portare la Sicilia e la sua autenticità nei teatri, sulle radio e ora anche nelle principali capitali europee, costruendo un ponte musicale tra radici profonde e nuove prospettive.