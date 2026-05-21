Airbnb si trasforma: auto a noleggio, spesa a domicilio e hotel boutique nella nuova app

Airbnb rivoluziona il concetto di viaggio lanciando una gamma di servizi che promettono di rendere l'esperienza più completa e integrata, a partire dall'estate 2026. La piattaforma, nata per facilitare la prenotazione di alloggi privati, si evolve ora in una soluzione end-to-end per ogni fase del viaggio, permettendo agli utenti di gestire tutto da un'unica applicazione.

Oltre alla classica prenotazione di case e appartamenti, saranno disponibili una selezione ancora più ampia di boutique hotel e alberghi indipendenti, accuratamente scelti per posizione, design e ospitalità in alcune delle destinazioni più richieste a livello globale. Roma, Parigi, Londra, Madrid, New York e Singapore sono solo alcune delle città dove sarà possibile prenotare queste nuove strutture, senza la presenza dei grandi gruppi alberghieri e con la garanzia di prezzo: se si trova lo stesso hotel a un prezzo inferiore su un altro sito, Airbnb riconoscerà la differenza sotto forma di credito.

L'app permetterà inoltre di prenotare il noleggio auto, la consegna di generi alimentari e i trasferimenti privati da e per l'aeroporto, tutto direttamente dalla home page. Per l'arrivo, alcuni host potranno addirittura rifornire l'alloggio con la spesa ordinata prima del check-in mentre, in oltre 160 città, tramite partnership con Welcome Pickups, sarà attivo il servizio di transfer privato dall'aeroporto con sconto dedicato agli utenti. Anche per il noleggio auto la nuova funzionalità suggerirà i veicoli più adatti e, alla prima prenotazione, verrà assegnato un credito da usare per un soggiorno o un'esperienza futura.

Un altro servizio innovativo è il deposito bagagli, grazie alla collaborazione con Bounce: sarà possibile lasciare le proprie valigie prima del check-in o dopo il check-out con un semplice clic sull'applicazione, con la comodità di visualizzare i punti disponibili su mappa e usufruire di un ulteriore sconto.

La vera svolta tecnologica arriva con l'integrazione degli strumenti di intelligenza artificiale, studiati per semplificare ogni scelta e necessità durante il viaggio. Recensioni e dati vengono analizzati per offrire riepiloghi sintetici e dettagli chiave sulle proprietà, la posizione, l'idoneità per famiglie o gruppi e altro ancora. Salvando gli alloggi preferiti, l'app mostrerà una comparazione con descrizioni automatiche per agevolare la decisione tra più opzioni. Entro la fine dell'anno, questa funzione sarà più completa e accessibile anche tramite comandi vocali.

L'assistenza clienti è inoltre affidata a un assistente AI multilingue, già premiato come migliore nel settore dei viaggi per qualità della risposta e capacità di risolvere i problemi in tempo reale. Disponibile in 11 lingue, consentirà agli utenti di ricevere aiuto immediato per qualsiasi imprevisto e offrirà nuove schede interattive di supporto direttamente in chat.

Viaggiare non dovrebbe essere solo comodo. Dovrebbe avere un significato. I viaggi migliori sono fatti per esplorare, imparare e tornare a casa con una consapevolezza diversa rispetto a quando si è partiti. Questo è ciò che stiamo creando su Airbnb. E quest'estate offriremo alle persone ancora più modi per farlo, da alloggi incredibili e boutique hotel con atmosfera Airbnb, da esperienze indimenticabili per la Coppa del Mondo a servizi che semplificano il viaggio, afferma Brian Chesky, co-fondatore e CEO della società.

Airbnb punta così a diventare il punto di riferimento unico e smart per i viaggiatori digitali, integrando ospitalità, trasporti e servizi di assistenza sul palmo di una mano.