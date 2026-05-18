Domenica 24 maggio torna la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche: visite gratuite in tutta Italia

Domenica 24 maggio 2026 si celebra la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, un'iniziativa che trasforma per un giorno l'Italia nel più grande museo diffuso del Paese.

Castelli, palazzi nobiliari, ville, giardini e borghi normalmente non accessibili, spesso ubicati fuori dai classici percorsi turistici, apriranno le proprie porte a migliaia di visitatori. Questi luoghi, ricchi di fascino e carichi di storia, rappresentano un patrimonio privato ma fondamentale per l'identità italiana, e la loro apertura intende sensibilizzare il pubblico sull'importanza della tutela e valorizzazione di questi beni unici.

Il tema scelto per il 2026 è Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso. L'obiettivo è promuovere la consapevolezza della responsabilità collettiva nella cura e nella trasmissione di questo patrimonio alle future generazioni, riconoscendone il valore culturale, sociale ed economico per le comunità locali e per l'Italia intera.

Nel corso dell'ultima edizione, oltre 500 dimore hanno accolto più di 250.000 visitatori su tutto il territorio nazionale. A sottolineare l'importanza dell'appuntamento, la presidente dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, Maria Pace Odescalchi, afferma: La Giornata Nazionale di ADSI rappresenta ormai un appuntamento importante e consolidato nel calendario delle attività culturali in Italia, che pone al centro dell'agenda del nostro Paese un patrimonio culturale vasto e presente in tutte le nostre regioni: solo nel 2025 hanno aderito all'evento oltre 500 dimore, che hanno accolto più di 250.000 visitatori. È anche un'occasione preziosa per riflettere sulla necessità di favorire la tutela e la manutenzione di questa infrastruttura culturale del nostro Paese, idealmente con strumenti di supporto che consentano una gestione proattiva e una pianificazione di medio e lungo periodo, per far sì che questi beni diffusi continuino ad essere una risorsa per il nostro Paese e per le generazioni future.

Dall'Abruzzo con gli antichi palazzi di L'Aquila, ai castelli piemontesi, dalle ville venete ai cortili rinascimentali della Toscana, fino alle dimore nobiliari di Napoli, Lecce o Palermo, ogni regione vedrà decine di storiche residenze pronte ad accogliere gratuitamente il pubblico. L'elenco delle dimore aderenti, in costante aggiornamento, copre un'ampia varietà geografica e architettonica, spaziando da piccoli centri rurali a grandi città d'arte.

L'iniziativa valorizza non solo la bellezza architettonica ma anche il ruolo sociale e culturale che queste dimore giocano nei territori, soprattutto nelle aree interne e nei centri minori, diventando motore di sviluppo locale e di promozione culturale.

Un'occasione unica, dunque, per immergersi nella storia e nella bellezza dell'Italia meno conosciuta, vivendo una giornata all'insegna della scoperta e della condivisione di un patrimonio prezioso, da proteggere e promuovere per le generazioni di domani.