LAZIOSound 2026: la finale elettronica accende Rieti con giovani talenti

La scena musicale del Lazio si anima con la finale della categoria elettronica di LAZIOSound 2026, in programma venerdì 22 maggio al Be'er Sheva di Rieti. L'evento, promosso dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio e LAZIOcrea, unisce musica, energia giovanile e opportunità professionali, offrendo ai giovani artisti la possibilità di trasformare la passione in un lavoro concreto.



La serata, a ingresso gratuito, avrà inizio alle 21:00 e ospiterà come special guest la dj Lela Xein, che concluderà l'appuntamento con un dj set esclusivo. I protagonisti sono cinque talenti emergenti selezionati tra 720 candidature giunte da tutta la regione:



5AM, musicista e producer romano, crea paesaggi sonori emotivi e immersivi; Alma Nox porta sul palco un progetto fatto di immersività e intimità, dove IDM e ambient si fondono in un viaggio sensoriale; Galea propone atmosfere elettroniche influenzate dai toni jazz e dalla sperimentazione; Parallel Axys, produttore romano, si distingue per la volontà di comporre musica in piena autonomia; infine Ronette, compositore, produttore e dj della capitale, fonde club-oriented, electro pop e colonne sonore in un linguaggio musicale in costante evoluzione.



Saranno valutati da una giuria di qualità composta da figure di spicco come Paolo Vita, Sergio Cammariere, Maurizio Fabrizio, Gianni Testa, Enzo Campagnoli, Federica Gentile, Briga, Giorgiana Cristalli, Lela Xein, Luciano Linzi, Stefano Di Battista, Andrea Esu e Domenico Turi. Il vincitore sarà selezionato durante la serata da una giuria in presenza composta da Paolo Vita, Andrea Esu, Gianni Testa e Lela Xein.



Il calendario delle finali di LAZIOSound 2026 prosegue fino a metà luglio con numerose tappe e diverse categorie: il 27 maggio a Viterbo per la classica, l'11 giugno ad Albano Laziale per il jazz (con lo special guest Stefano Di Battista), il 15 giugno a Roma per la categoria interpreti (ospite d'onore Alexia) e, infine, la finalissima il 15 luglio al Castello di Santa Severa.



I vincitori di ogni categoria potranno esibirsi durante grandi eventi nazionali e alla settimana del Festival di Sanremo 2027 nell'iniziativa LAZIOSound per CASA SANREMO. Tra i premi offerti ai giovani artisti figurano produzione e registrazione di singoli e videoclip professionali, promozione digitale e formazione gratuita presso LAZIOSound CAMPUS, un percorso formativo dedicato alla scoperta delle dinamiche dell'industria musicale.



Il progetto è sostenuto da partner d'eccezione come ATCL, RDS, Radio Rock, Spring Attitude, Accademia Filarmonica Romana, Casa del Jazz, MEI, Emy Show Group Italia, Daniele Mignardi Promopressagency, Rai Radio Tutta Italiana e No Name Radio. Da quest'anno il vincitore parteciperà di diritto anche al San Marino Song Contest, trasmesso sulle reti Rai e parallelo a Sanremo.



Una serata che si preannuncia carica di energia, ritmo e creatività, a sostegno della prossima generazione di musicisti e produttori elettronici.