Portorose si tinge di rosa: arriva Rose & Rosé tra fiori, vini e Simona Ventura

Portorose si prepara a diventare il cuore pulsante della primavera con Rose & Rosé, evento che animerà il rinomato Giardino delle Rose il 23 maggio. In questa elegante lounge a cielo aperto, vino e natura dialogheranno attraverso la selezione di rosé fermi e spumanti di alta qualità, abbinati a specialità istriane e fresche bevande al gusto di rosa, in una cornice resa unica dal profumo persistente delle rose.

La giornata sarà arricchita dalla presenza di Simona Ventura, madrina dell'edizione 2026, che compirà l'iconico gesto del piantare la rosa di Portorose: una varietà brevettata e insignita del marchio ADR per la sua eccezionale resistenza e bellezza raffinata. L'atmosfera si tingerà di note classiche e contemporanee durante l'esibizione di Pierpaolo Foti, violinista triestino celebre per l'energia delle sue performance e la capacità di fondere virtuosismo e modernità.

Il dress code invita gli ospiti a indossare la primavera: abiti leggeri, cappelli audaci e accessori floreali daranno risalto all'estetica di una giornata immersa fra i colori e i profumi del giardino. Accattivante anche la presenza dell'associazione Rosa Klementina, i cui membri accompagneranno i visitatori indossando costumi ispirati ai primi del Novecento, evocando la Portorose mondana di un tempo.

Non solo vino e fiori: Portorose si distingue come meta ideale per il benessere, grazie alle storiche saline di Sicciole, la baia protetta di Strugnano e una consolidata tradizione di centri spa. L'evento diventa così il riflesso di un'agenda di piaceri che intreccia natura, cultura e lifestyle mitteleuropeo, incarnando il meglio che la primavera può offrire tra saper vivere e design naturale.