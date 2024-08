Estate turbolenta nei cieli italiani: AirHelp al fianco dei viaggiatori

Con l’aumento del traffico aereo previsto per il mese di agosto e il recente caos creato da un guasto informatico, è fondamentale che i passeggeri siano consapevoli dei propri diritti. AirHelp, leader mondiale nell’assistenza e nei risarcimenti per i passeggeri aerei, ha lanciato una Guida ai Diritti dei Passeggeri, uno strumento essenziale per affrontare problematiche legate ai viaggi e proteggere le proprie prerogative.

Secondo Pierluigi Di Palma, presidente dell’ENAC, è cruciale affrontare le criticità del settore per evitare ulteriori disagi come quelli verificatisi a luglio. In risposta a ciò, AirHelp fornisce strumenti pratici per proteggere i passeggeri dagli imprevisti estivi.

L’avvocata Mariana Giuliano di AirHelp sottolinea l’importanza di essere preparati di fronte a interruzioni inaspettate durante i viaggi. AirHelp si impegna a far conoscere ai passeggeri i loro diritti e le compensazioni a cui possono avere accesso in situazioni difficili come ritardi, cancellazioni e altri inconvenienti.

Per affrontare al meglio queste turbolenze estive, AirHelp suggerisce ai passeggeri di seguire alcuni passaggi chiave:

1. Monitorare lo stato del volo: Ottenere aggiornamenti in tempo reale su eventuali ritardi, cancellazioni o modifiche ai piani di viaggio attraverso i siti web o le app delle compagnie aeree.

2. Comprendere i diritti dei passeggeri: Informarsi sui diritti ai sensi del Regolamento UE 261/2004 e altre leggi pertinenti in caso di ritardi, cancellazioni o negato imbarco.

3. Presentare reclamo: Utilizzare il sito web di AirHelp per verificare l’idoneità alla compensazione e semplificare il processo di reclamo.

4. Conservare documentazione: Mantenere carte d’imbarco, biglietti aerei e qualsiasi comunicazione con la compagnia aerea, oltre alle ricevute per spese extra.

5. Rimanere aggiornati sugli scioperi: Informarsi sulle politiche delle compagnie aeree in caso di ritardi e cancellazioni dovuti a scioperi.

AirHelp consiglia ai passeggeri di visitare il loro sito web e utilizzare le risorse offerte, tra cui la Guida ai diritti dei passeggeri 2024 e il servizio AirHelp+ per navigare nel processo di reclamo in modo efficiente.