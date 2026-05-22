Eva Bloo torna con Corri Cavalla, un inno electro-pop alla femminilità selvaggia

Eva Bloo pubblica il nuovo singolo Corri Cavalla, esplosione electro-pop che celebra la femminilità sovversiva e l'identità attraverso suoni e immagini potenti.

Eva Bloo, rivelazione della scena elettronica italiana, è tornata con un nuovo singolo che alza ulteriormente l'asticella della sua produzione artistica: Corri Cavalla, già disponibile su tutte le piattaforme.

Dopo aver svelato il suo lato più intimo con Romantica, Eva Bloo lancia ora un manuale electro-pop feroce, ironico e profondamente iperfemminile. Il brano si distingue come una vera esplosione estetica, nutrendosi di glamour decadente e delle influenze più estreme della club culture. Con Corri Cavalla, l'immaginario girly pop dei primi anni 2000 viene deformato e ricostruito in chiave ultra-contemporanea.

La traccia si muove tra eccesso barocco, estetica mutante e il caos plastificato dell'electroclash, offrendo un'esperienza sonora che celebra la metamorfosi continua e la ricerca di nuove forme di espressività.

Il cuore del nuovo singolo esplora senza paure la femminilità esasperata, vista come strumento di ribellione e dominio. Attraverso una narrazione che mette al centro il corpo e il desiderio, Corri Cavalla trasforma la vulnerabilità in una forma di dominio, e il kitsch in una manifestazione di potere assoluto.

In Corri Cavalla non c'è spazio per la delicatezza: ogni parola e ogni battito pulsante trasudano provocazione ed energia, richiamando un universo che trova la sua catarsi sulla pista da ballo. Si tratta di un racconto di liberazione dove la figura femminile abbandona ogni ruolo passivo per diventare presenza dirompente e animalesca.

La scrittura si distingue per la capacità di fondere mondi diversi: l'eleganza dell'alta moda si mescola alla crudezza della vita notturna, in una corsa sfrenata e inarrestabile. Il risultato è una donna protagonista che prende il comando della propria narrazione senza compromessi.

Corri Cavalla diventa così un inno alla riappropriazione dello spazio e dell'identità. Un invito a perdere il controllo per ritrovare una sovranità selvaggia, dove ogni nota si trasforma in un atto di ribellione estetica e sensoriale.

Eva Bloo, artista classe 2025, si è imposta tra i nomi più interessanti della nuova musica elettronica italiana. La sua passione nasce giovanissima e trova piena esplosione nel 2020, durante il lockdown, quando inizia a produrre le prime tracce. La crescita di Eva Bloo è stata rapida: i suoi live mixano breaks, hip hop, techno e drum'n'bass e l'hanno portata su palchi importanti di festival come Sziget, Poplar, Terraviva e Decibel, dove si è esibita per due edizioni consecutive.

Nel suo percorso artistico spiccano anche collaborazioni di rilievo, tra cui il singolo con cmqmartina, TISANAGINSENG e Romantica. Oggi, con il contratto Epic Records/Sony Music Italy, Eva Bloo conferma la sua volontà di stupire e alzare il volume su temi di identità e performance. Con Corri Cavalla, la scena elettronica italiana trova una nuova, potente voce.