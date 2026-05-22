Holy Francisco pubblica l'EP Casa Vuota: il viaggio introspettivo della Generazione Z

Holy Francisco presenta Casa Vuota, EP tra urban e alternative che racconta emozioni, solitudine e crescita personale, con collaborazioni e suoni innovativi.

Holy Francisco torna sulla scena musicale con il nuovo EP Casa Vuota, disponibile dal 22 maggio. Il giovane artista siciliano, considerato una delle voci emergenti più interessanti della nuova generazione, propone un lavoro maturo e personale, ricco di contaminazioni urban e alternative che riflettono la sua intensa emotività e il legame con la scena emotrap italiana.

Il progetto nasce da un'esigenza intima: trovare uno spazio di pace e riflessione nel caos quotidiano, dove la casa vuota diventa rifugio e luogo di confronto con se stessi. L'EP attraversa dodici mesi di vita vissuta, confusione e ricerca di equilibrio, raccontando la solitudine non come assenza, ma come possibilità autentica di rinnovamento.

La tracklist si apre con Rotta di collisione, il brano simbolo dell'inizio di questo percorso. In rotta di collisione dal vostro universo racchiude il tema centrale: vivere la propria diversità come inevitabile scontro col mondo esterno, attraverso sonorità sospese e atmosfere intime.

Segue Not sober, intensa collaborazione con Plant, frutto prima di un legame umano, poi musicale: un brano alternative che racconta l'instabilità emotiva e la fatica di restare lucidi. Il suono proietta l'artista verso una nuova scena musicalmente alternativa, tra emotività, impatto e profonda identità.

Castelli di sabbia alterna malinconia e intensità, usando la potente metafora dei castelli di sabbia per descrivere fragilità, rapporti e aspettative destinate a crollare: un brano urban che esplora il dolore nascosto dietro le apparenze.

La collaborazione con Dimawhite in Ieri sera porta la notte nel cuore del racconto: nata da una sessione in studio dopo una serata particolare, la canzone narra il limbo emotivo tra fugaci felicità e i pensieri che rimangono il giorno dopo, tra ricordi e sensazioni difficili da lasciar andare.

La title track Casa Vuota, tra le più personali dell'EP, sintetizza l'essenza emotiva e sonora del progetto: bisogno di spazio, silenzio e distanza dal caos per ritrovarsi e capirsi davvero.

Guarire davvero, realizzata con Shama24k, chiude l'EP con una domanda più che una risposta: posso davvero guarire se il dolore che porto dentro mi definisce? Il brano, dalle sonorità cupe e ispirate all'underground inglese, aveva già anticipato il percorso di crescita e le nuove direzioni artistiche di Holy Francisco.

Francesco Guarnera, nato nel 2005 a Gela, oggi si conferma tra i talenti in ascesa della Generazione Z. Appassionato di musica fin da bambino grazie alla madre e ai suoi CD rock, esordisce nel 2021 con Vai Via, seguito da diversi singoli e dal primo EP Metanoia nel 2025, che segna la sua crescita tra urban pop e riflessioni profonde.

Holy Francisco si contraddistingue per sincerità, comunicazione diretta e tematiche vicine ai coetanei: nelle sue canzoni parla di amore, fragilità e crescita personale, arrivando dritto al cuore dei giovani ascoltatori. Casa Vuota è così un nuovo capitolo che consolida la maturità di un artista in continua evoluzione, sempre più protagonista e voce della sua generazione.