Tosca pubblica il nuovo album Feminae e lancia il tour teatrale: collaborazioni d'eccezione

Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme di streaming il nuovo album di Tosca, Feminae, un progetto intenso prodotto da BMG che arriva a sette anni di distanza da Morabeza. Già pubblicato lo scorso aprile in CD Deluxe maxi, doppio vinile trasparente e numerato e in download, il disco vede la partecipazione di alcune delle voci più significative della scena internazionale e italiana.



Ad accompagnare l'uscita, il videoclip di Tutt' 'e sere, canzone d'amore minimalista firmata da Gnut, tra i cantautori più rappresentativi della scena partenopea. Il brano, sostenuto dalla chitarra di Gnut che intreccia scrittura classica e nuove sensibilità, viene descritto come una presenza di gesti lievi e felicità condivise. Il videoclip, diretto da Stefano Ricco e girato sulla terrazza dell'hotel Royal Continental di Napoli, trasmette un'atmosfera intima e delicata che riflette appieno il tono del brano.



Feminae si propone come un viaggio tra voci, repertori e scritture diverse con un filo conduttore ben preciso: il femminile. Tosca affida la produzione artistica a Joe Barbieri, che cura arrangiamenti e adattamenti italiani, plasmando un impianto sonoro originale ma coerente. La libertà creativa del disco si manifesta nella scelta di collaborare con artiste di calibro internazionale come Carmen Consoli, Ornella Vanoni, Maria Bethânia, Sílvia Pérez Cruz, Stacey Kent, Mama Marjas e Cristina Branco. Al progetto prendono parte anche Paolo Fresu, Rita Marcotulli e i Flowing Chords.



L'album comprende brani inediti, adattamenti e collaborazioni che attraversano la tradizione mondiale della canzone abbracciando temi identitari e libertà artistica. Numerosi anche gli autori coinvolti: oltre a Gnut, spiccano Pacifico, Jorge Drexler, Gegè Telesforo, Giovanni Truppi, Michele Santoleri, Pietro Cantarelli, Fabio Ilacqua, Tony Canto, Ivano Fossati, accanto ai grandi nomi della tradizione come Vinicius De Moraes e Antonio Carlos Jobim.



Il tour "FEMINAE a Teatro" segnerà il ritorno di Tosca sui palchi dei principali teatri italiani e internazionali. L'esordio è previsto il 30 novembre 2026 al Teatro Piccolo Strehler di Milano, seguito da Firenze, Roma, Napoli e Parigi entro la fine dell'anno. Nel 2027 lo spettacolo proseguirà a Torino, Cagliari, Nuoro, Sassari, Catania, Palermo, Legnano, Bologna e Schio, con un calendario in continuo aggiornamento.



Con tracce che spaziano da Vissi d'arte a Hay (bonus nella versione deluxe), passando per collaborazioni con Maria Bethânia, Carmen Consoli, Ornella Vanoni, Sílvia Pérez Cruz e Stacey Kent, Feminae si impone come un'opera polifonica e sfaccettata.



Feminae conferma Tosca tra le interpreti e ricercatrici più sensibili del panorama musicale italiano, capace di unire sperimentazione, rispetto per la tradizione e dialogo con le diverse identità artistiche.