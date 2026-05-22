Gran Finale di Dalla Strada al Palco Special: lo spettacolo degli artisti di strada conquista Rai1

Sabato 23 maggio su Rai1 la finalissima di Dalla Strada al Palco Special con una super giuria e tanti ospiti per eleggere il miglior artista di strada d'Italia.

Sabato 23 maggio, in prima serata su Rai1, arriva la grande finale di Dalla Strada al Palco Special, l'evento che celebra il talento degli artisti di strada provenienti da tutta Italia. Ideato da Carlo Conti e prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by Me, il people show trasformerà ancora una volta il piccolo schermo nella più grande festa dedicata ai performer di strada.

L'ultima puntata promette emozioni grazie a una giuria d'eccezione composta da Carlo Conti, Mara Venier, Bianca Guaccero, Nino Frassica, Enrico Brignano e Nek. Per questa speciale serata, il voto della giuria verrà svelato solo alla fine e avrà valore triplo, determinando così chi verrà incoronato miglior artista di strada d'Italia.

La finale si arricchirà della presenza di numerosi ospiti: Marco Masini, Mario Biondi, Michele Bravi, Pierdavide Carone, Mowgli, Luca Gaudiano, Banda dell'Esercito Italiano, Anna Chiara Amirante, Vittorio Grigolo, Carly Paoli, Vincenzo De Lucia, Lou Bega, Greta Zuccarello e Selma affiancheranno i concorrenti nelle loro straordinarie performance. La band, diretta dal Maestro Enrico Melozzi, accompagnerà dal vivo tutte le esibizioni, aggiungendo spettacolarità e ritmo alla serata.

Chi conquisterà il titolo di miglior artista di strada d'Italia? L'ultima puntata di questa stagione promette una serata all'insegna del talento, della musica e dell'entusiasmo, portando davanti al pubblico nazionale storie e passioni che nascono proprio tra le strade del nostro Paese.