Al via su Retequattro la nuova edizione di Confessione Reporter firmata da Stella Pende

Retequattro inaugura da sabato 23 maggio una nuova stagione di Confessione Reporter, in seconda serata, firmata dalla storica inviata Stella Pende con quattro puntate dedicate alle grandi inchieste internazionali.

La prima puntata dal titolo Trump in Croce offre uno sguardo profondo sugli Stati Uniti, raccontando come i cattolici rappresentino l'unico vero argine di fronte alle azioni violente dell'ICE, sotto la presidenza di Donald Trump. La giornalista, nota per la sua esperienza e sensibilità nell'affrontare le emergenze umanitarie, ha raccolto testimonianze in prima linea: prelati, volontari, ma anche vittime delle milizie trumpiane incaricate di escludere ogni straniero dal sogno americano.

Il reportage mostra un'America spaccata tra l'ondata di sovranismo e chi invece resiste in difesa degli ultimi. Non mancano le parole forti dei protagonisti. Un passaggio chiave arriva da Papa Leone XIV che, con un discorso rimasto celebre, ha dichiarato: Dio non ascolta le preghiere di chi ha le mani sporche di sangue. A stretto giro, il Presidente Trump ha replicato con durezza: Papa vuole le bombe atomiche iraniane, postando persino sui social una sua immagine in vesti quasi divine che ha scatenato molte polemiche.

Il programma offre dunque una pluralità di voci e punti di vista, portando alla luce i conflitti etici, religiosi e sociali che agitano la società americana contemporanea. Stella Pende, da oltre 25 anni sulle maggiori scene di crisi mondiali, porta in questa edizione la sua esperienza dagli Anni '80 ad oggi, spaziando dalla guerra in Bosnia al conflitto israelo-palestinese, fino agli incontri con figure di rilievo come Gheddafi e Gabriel García Márquez. Celebri anche i suoi reportage da Sarajevo e le indagini su temi umanitari in Africa e Asia.

Confessione Reporter torna per offrire al pubblico uno sguardo originale e approfondito sulle grandi questioni internazionali, guidato dalla professionalità e dalla sensibilità di una delle più apprezzate giornaliste italiane.