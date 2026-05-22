Daniel Pisani trasforma la poesia del padre in musica: esce il singolo Stagioni

Ci sono storie che si intrecciano profondamente con la musica, rendendo ogni nota un gesto d'amore e memoria. Il nuovo singolo di Daniel Pisani, Stagioni, celebra proprio questo incontro: una canzone nata dalla poesia, dedicata al padre scomparso, che oggi rivive attraverso il canto e la collaborazione con Leila Mischi.



Daniel Pisani, docente di letteratura italiana in provincia di Como, si avvicina alla musica dopo una vita tra insegnamento, sport e comunicazione calcistica. Il punto di svolta arriva dopo la perdita del padre, Lucio Pisani, quando Daniel scopre nella poesia un ponte autentico verso la sensibilità paterna. L'emozione e la profondità dei versi scritti dal padre ispirano la trasformazione della poesia Stagioni in un brano che, insieme alla voce intensa di Leila Mischi e la produzione di Andrea "Sthage" Brigatti, fonde generazioni e linguaggi.



Il brano, pubblicato da La Mansarda Records e disponibile ovunque, diventa così omaggio personale e universale. Non solo musica, ma un modo di riportare la poesia vicino alle persone, attraverso una narrazione emotiva che parla di amore, memoria e famiglia. Papà, tu mi hai insegnato che la vita è racconto. Io oggi ti dico che il tuo racconto è diventato musica, dichiara Daniel Pisani, scegliendo di non interrompere quel dialogo profondo iniziato anni prima con i versi del padre.



L'arrangiamento musicale dà voce e corpo a questo viaggio tra ricordi, rendendo quasi tangibile la presenza della madre all'interno del brano, grazie alla partecipazione di Leila Mischi, che interpreta con delicatezza e forza il messaggio della poesia.



Con una formazione classica e una lunga esperienza tra basket, calcio e televisione sportiva, Daniel Pisani trova ora in Stagioni il proprio approdo sicuro, scegliendo la musica come nuovo strumento per raccontarsi e raccontare. La canzone si inserisce alla perfezione nell'attuale panorama musicale, offrendo uno sguardo sincero sulle emozioni e facendo della memoria familiare un'opera d'arte condivisa.