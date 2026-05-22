Lumiero pubblica il nuovo singolo Cascasse il Duomo e annuncia le date del tour

Lumiero torna sulla scena musicale con il nuovo singolo Cascasse il Duomo, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Il giovane cantautore milanese, salito alla ribalta con Il Primo Grande Disco Di Lumiero, si conferma una delle voci più autentiche del nuovo cantautorato italiano, pronto a partire per Il Primo Grande Tour di Lumiero che lo vedrà protagonista in tutta Italia.

Cascasse il Duomo è un brano che trasforma la stanchezza e la routine lavorativa in una voglia irrefrenabile di evasione. Lumiero racconta con ironia e delicatezza il momento in cui si decide di prendersi una pausa dalla quotidianità: Mi dispiace non voglio lavorare Non voglio lavorare mai più. Una canzone che esprime il desiderio di lasciarsi tutto alle spalle anche solo per un giorno d'estate, sognando la libertà e la leggerezza.

Prodotto da Marquis, il singolo ricama sonorità senza tempo, perfette per la voce di Lumiero. La copertina, realizzata da Michele Rossetti, è un omaggio visivo a una celebre scena di Buster Keaton nel film muto Steamboat Bill, Jr. del 1928, richiamando quell'istinto istintivo di fuga e improvvisazione che caratterizza anche la musica di Lumiero.

Il percorso artistico del canzoniere della Barona continua dopo aver sorpreso critica e pubblico con un esordio definito instant classic, capace di unire la tradizione della canzone d'autore italiana a influenze della chanson e dell'exotica. Nei suoi brani si mescolano storie di amori intensi, sogni di fuga e la fotografia di un'Italia sospesa, descritta con romanticismo e irriverenza, sempre a cavallo tra la città e la sua periferia.

Il 2026 segna la partenza del Primo Grande Tour di Lumiero, organizzato da OTR Live, con numerose date già annunciate e altre in aggiornamento. Tra le tappe principali: Livorno, Genova, Bologna, Roma, e concerti in tutta Italia, dal debutto di maggio fino ad agosto. Una tournée molto attesa che vedrà Lumiero portare dal vivo il suo repertorio e tutta la carica poetica ascoltata nel debutto discografico.

Classe 1997, Lumiero si sta affermando come voce generazionale e simbolo di una Milano sospesa tra centro e periferia. Le sue canzoni sono state scelte per importanti campagne moda, dagli occhiali Fielmann ai gioielli Dodo, fino alle collaborazioni con The Attico e i loro progetti dedicati al dialogo tra musica, moda e immaginario femminile. Un percorso in continua ascesa, tra palchi e progetti, che conferma Lumiero tra i protagonisti della nuova scena italiana.