Verissimo chiude la stagione con uno speciale Amici e ascolti record su Canale 5

Verissimo si prepara a chiudere una stagione straordinaria sabato 23 maggio alle 16.30 su Canale 5, con lo speciale interamente dedicato ad Amici, il talent show di Maria De Filippi appena concluso. Il talk condotto da Silvia Toffanin si conferma nuovamente uno degli appuntamenti più amati dal pubblico e guida la fascia d'ascolto nel weekend televisivo.



Le cifre lo dimostrano chiaramente: media del 21% di share il sabato e del 20% la domenica, entrambe superiori rispetto all'anno precedente. Spicca il dato sui giovani tra i 15 e i 34 anni, con una crescita sabato di +5,4 punti percentuali (25,3% di share) e domenica di +2,3 (23,2% di share). Il pubblico femminile si conferma particolarmente affezionato con una media del 24,7% di share il sabato e 22,7% la domenica.



Risultati eccezionali anche per la presenza digitale: su Mediaset Infinity si registrano 100 milioni di video visualizzati in streaming e numeri record sui social, dove Verissimo si mantiene stabilmente sul podio tra i programmi più seguiti. Le visualizzazioni complessive superano i 4,2 miliardi su Facebook, Instagram e TikTok, segnando una crescita costante e una fanbase sempre più ampia.



Lo speciale in onda sabato sarà interamente dedicato ai protagonisti e ai momenti più significativi dell'ultima edizione di Amici, mettendo al centro i sogni e le emozioni dei finalisti. Protagonista il vincitore Lorenzo, con le sue esibizioni e un racconto emozionale del percorso vissuto all'interno del programma. Non mancheranno anche i professori e le sorprese per il pubblico.



Domenica 24 maggio, invece, verrà trasmessa una speciale selezione delle interviste più intense realizzate da Silvia Toffanin durante l'edizione appena conclusa.