Dagood YL lancia il video di Camicia e Zanotti, nuovo singolo con twentyone21

Dagood YL pubblica il video di Camicia e Zanotti con twentyone21, tra trap contemporanea, luxury streetwear e storytelling urban. Nuovo estratto da #FREEDAG.

Online il videoclip di Camicia e Zanotti, il nuovo singolo di Dagood YL in collaborazione con twentyone21, estratto dal progetto discografico #FREEDAG. Diretto da Emanuele Genovese e prodotto da 800Videos, il video accompagna un sound moderno, influenzato dalla trap e fortemente radicato nei riferimenti al luxury streetwear e alla cultura urban.

Dagood YL conferma la sua cifra riconoscibile e coerente, capace di unire melodie incisive e un'autentica narrazione delle esperienze di strada, l'ambizione e il riscatto personale.

Il singolo rappresenta un episodio significativo dell'album #FREEDAG, pubblicato nel 2025, che vede la partecipazione di altri nomi di rilievo della nuova scena rap italiana come IDRA Rxx, Seven e Smokey Cold Heart Kid. L'identità di Dagood YL si riflette nell'estetica curata, nell'attitudine e nella capacità di avvicinarsi ai codici internazionali dell'attuale panorama urban.

L'artista, giovane promessa dell'hip hop e della trap italiana, ha conquistato negli ultimi anni una fanbase in costante crescita. Tra le sue tracce più apprezzate spiccano titoli come Camicia e Zanotti, Uber, Jimmy Choo, Mafia e Borse Chanel nella town freestyle, confermando la sua continuità creativa tra singoli e collaborazioni.

Con Camicia e Zanotti, Dagood YL riafferma la sua posizione in una scena urban in continua evoluzione, portando avanti un mix di sonorità all'avanguardia, stile personale e riflessioni sul lifestyle contemporaneo.