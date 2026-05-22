Il grande ritorno di Giulia Mazzoni in Cina tra concerti ed eventi culturali

Giulia Mazzoni, compositrice e pianista tra le voci più autorevoli della Nuova Classica internazionale, annuncia il suo atteso ritorno in Cina nel 2026. Dopo il successo delle precedenti tournée asiatiche, l'artista italiana inaugurerà una nuova fase del suo percorso con una serie di eventi speciali realizzati in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Pechino e Zhong Art International.



Il debutto di questo nuovo ciclo avverrà il 25 maggio 2026 presso il prestigioso Temple Dongjingyuan di Pechino, dove Mazzoni sarà protagonista del concerto inaugurale della mostra internazionale dedicata ad Andrea Palladio, insieme alle opere di Pietro Ruffo e Lois Conner. L'incontro fra arte contemporanea, fotografia, architettura e musica offrirà un dialogo culturale di alto livello che celebra l'eccellenza creativa italiana.



Il 26 maggio, Mazzoni tornerà di nuovo sul palco dell'Auditorium dell'Istituto Italiano di Cultura di Pechino, luogo storico per la sua carriera asiatica, dove in passato è riuscita a consolidare un rapporto speciale con il pubblico cinese con performance sold out nei più prestigiosi teatri del Paese.



Il tour include altre tappe di grande rilievo, come il 29 maggio al Padiglione Yun-Gui di Tianjin, in cui il recital esclusivo sottolineerà il valore culturale della musica come ponte tra Italia e Cina, e il 1° giugno all'Ambasciata d'Italia a Pechino durante la Festa della Repubblica Italiana. In questa occasione Giulia Mazzoni si esibirà davanti a personalità istituzionali, diplomatiche e ospiti internazionali, confermando il suo ruolo di ambasciatrice della cultura musicale italiana contemporanea nel mondo.



Il repertorio dei concerti proporrà brani tratti dagli album "Giocando con i Bottoni", "Room 2401" e "YAS - Your Anima System", arricchiti da nuove esplorazioni sonore, omaggi alla cultura musicale cinese e reinterpretazioni di autori che hanno segnato il percorso dell'artista, come Michael Nyman e Giacomo Puccini. L'esperienza sarà ulteriormente valorizzata da elementi visivi e proiezioni immersive, che creeranno un'atmosfera evocativa e innovativa a ogni serata.



Questa nuova tournée rappresenta anche l'inizio di un capitolo internazionale destinato a culminare nell'autunno 2026 con l'uscita del nuovo album e una tournée che abbraccerà Europa e Cina.



Negli anni, Giulia Mazzoni ha conquistato teatri prestigiosi come il Tianjin Grand Theatre, Shanghai Oriental Art Center, Shanghai Grand Theatre e molti altri, consolidando la sua presenza sulla scena internazionale e il legame profondo con il pubblico cinese.



A sottolineare il valore artistico e personale di questa esperienza sono anche le parole della pianista:



Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al Direttore Federico Roberto Antonelli e a tutto lo staff dell'Istituto Italiano di Cultura di Pechino per aver reso possibile questo ritorno così significativo. Desidero inoltre ringraziare S.E. l'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica Popolare Cinese Massimo Ambrosetti per il sostegno e l'attenzione riservati a questo progetto e al dialogo culturale tra Italia e Cina attraverso la musica.



Tornare in Cina ha per me un valore profondo, umano e artistico. In questo Paese ho vissuto alcuni dei momenti più intensi del mio percorso internazionale e credo profondamente che oggi la musica abbia il compito di creare ponti tra le nazioni e generare dialogo tra culture. Per me rappresentare la cultura italiana nel mondo è un grande onore.



Questo ritorno segna inoltre l'inizio di una nuova avventura artistica in Cina: stiamo lavorando a un tour più ampio previsto per novembre 2026, in concomitanza con l'uscita del mio nuovo album internazionale, insieme a Zhong Art International e al suo presidente Gianni Zhang, che desidero ringraziare sinceramente per la fiducia e il sostegno.



La musica di Giulia Mazzoni si riafferma ancora una volta come uno straordinario strumento di dialogo tra culture e sensibilità, capace di emozionare e avvicinare persone e tradizioni lontane.