Fabri Fibra annuncia una nuova data a Milano: il tour continua al Fabrique

Dopo il trionfo dei due concerti sold out all’Unipol Forum di Assago, che hanno segnato la conclusione del tour estivo con oltre 100.000 biglietti venduti, Fabri Fibra sorprende ancora i suoi fan annunciando una nuova data a Milano. Il rapper italiano tornerà sul palcoscenico il prossimo 6 dicembre 2025 al Fabrique, parte del suo tour nei più importanti superclub italiani.

Gli appassionati di rap italiano possono prepararsi a una serata all’insegna della musica dal vivo, in cui Fabri Fibra, accompagnato dal fidato Dj Double S, ripercorrerà i successi che da oltre vent’anni fanno cantare diverse generazioni. “Dagli inizi con ‘Verso altri Lidi’ degli Uomini di mare, fino a ‘Vivo’, ‘Andrà tutto Bene’, ‘Che gusto c’è’ e il recente ‘Milano Baby'” – tra i brani più trasmessi dalle radio italiane – “senza tralasciare hit come ‘In Italia’, ‘Fenomeno’, ‘Pamplona’, ‘Rap in Vena’, ‘Dalla A alla z’, ‘Panico’ e molti altri”.

Il tour, prodotto e organizzato da Friends and Partners, prenderà il via il 18 novembre e toccherà altre città italiane: Firenze, Torino, Bologna, Padova, Brescia e Roma. Fabri Fibra continua a rappresentare un pilastro della scena rap italiana, consolidando un genere che da anni domina le classifiche musicali del Paese. Dai primi passi con l’album “Turbe Giovanili” del 2002, passando per ‘Mr. Simpatia’ e il rivoluzionario disco d’esordio in major ‘Tradimento’, fino a ‘Caos’ (doppio platino) e l’ultimo album ‘Mentre Los Angeles Brucia’ (oro)”, Fabri Fibra ha dimostrato in oltre due decenni di carriera che il rap può essere il nuovo cantautorato italiano.

Recentemente, ha anche contribuito al successo della serie Netflix “Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia”, dove ha partecipato come giudice accanto a Geolier e Rose Villain. I biglietti per gli spettacoli sono già disponibili nelle prevendite abituali.

La nuova data milanese offre l’opportunità unica di vivere un concerto imperdibile, riflettendo l’evoluzione continua di un artista che ha influenzato profondamente il panorama musicale italiano.