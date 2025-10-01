Connect with us

ph. Federico Caraffa

Spettacolo

Fabrizio Moro ritorna con “Non Ho Paura di Niente” e anticipa il nuovo album

Published

Fabrizio Moro fa un ritorno trionfante sulla scena musicale con il suo nuovo singolo “Non Ho Paura di Niente”, disponibile in formato digitale dal 30 settembre e su tutte le radio a partire dal 3 ottobre. Questo brano anticipa l’uscita dell’omonimo album di inediti, il decimo della sua carriera, previsto per il 14 novembre.

Il nuovo pezzo, scritto da Moro in collaborazione con Roberto Cardelli e prodotto da Katoo, esprime un viaggio personale e intimo dell’artista, come lui stesso racconta: «Ho avuto paura ogni volta che mi sono accorto che stavo vivendo una vita che non mi apparteneva… Ero sempre “dipendente” da qualcosa o da qualcuno. Questo atteggiamento “distruttivo” ti accompagna verso la parte peggiore di te stesso. Il mostro… lo chiamo io. Me lo sono trovato davanti diverse volte, il mostro. E diverse volte l’ho affrontato. A volte contro di lui ho perso, altre volte ho vinto. Una volta in cui ho vinto, ho scritto questa canzone, “Non ho paura di niente”».

La produzione del videoclip del brano è stata affidata a Daniele Tofani e realizzata da Bad Boss Productions. È già disponibile online, offrendo ai fan un’anteprima visiva delle emozioni che caratterizzano il pezzo.

Il prossimo album di Moro, composto da nove canzoni dal carattere introspettivo, sarà disponibile esclusivamente in formato fisico: CD, vinile, versione deluxe in edizione limitata e musicassetta. Per i fan più affezionati, il bundle in esclusiva, ora sold-out, include la musicassetta, una shopper e un poster. Coloro che l’hanno acquistato potranno partecipare a un pre-ascolto esclusivo che si terrà a Roma il 25 ottobre.

Con una carriera iniziata più di due decenni fa e dopo il grande successo ottenuto al Festival di Sanremo, Fabrizio Moro continua a sorprendere i suoi ascoltatori con testi che coniugano introspezione e universalità. Il suo percorso musicale, arricchito anche da esperienze nel mondo del cinema, mostra un artista in continua evoluzione, pronto a condividere nuove storie e sentimenti con il suo pubblico. Con “Non Ho Paura di Niente”, Moro si prepara a conquistare ancora una volta le scene nazionali e internazionali.

