Farming Simulator 25: Mercedes-Benz entra in campo con nuovo Trucks Pack

I fan di Farming Simulator 25 possono finalmente festeggiare l’arrivo di un brand iconico nel mondo dei simulatori agricoli. L’9 settembre debutta il Mercedes-Benz Trucks Pack, frutto di una nuova partnership tra il publisher e sviluppatore GIANTS Software e Daimler Truck AG, portando una ventata di novità attese da tempo.

Tra i macchinari inclusi nel nuovo pack, spiccano il versatile Unimog, conosciuto per la sua capacità fuoristrada, e l’MB-trac, un trattore progettato per affrontare le sfide agricole più complesse. Completano l’offerta veicoli di alto livello come l’Actros L con la ProCabin e l’Arocs, incluso un ribaltabile di Meiller.

In totale, il Mercedes-Benz Trucks Pack offrirà ai giocatori 17 macchinari distribuiti su sei brand. Oltre ai ben noti marchi Mercedes-Benz, nel pacchetto si trovano anche attrezzature di altri produttori agricoli come Fliegl, Sirch e Stoll, tutte completate dal nuovo marchio di pneumatici Alliance.

Gli appassionati della simulazione agricola attendevano da tempo l’introduzione dei veicoli Mercedes-Benz. A questo proposito, Boris Stefan, CSO e Head of Publishing di GIANTS Software, ha dichiarato: “Gli agricoltori virtuali sognavano da tempo i veicoli Mercedes-Benz e siamo entusiasti di poter finalmente fornire loro le stelle per lavorare la terra. Questa partnership testimonia il nostro impegno a offrire un’esperienza agricola il più possibile autentica e completa, e siamo al settimo cielo per la collaborazione con questo leggendario produttore.”

Farming Simulator 25 è disponibile per piattaforme PC, Mac, PlayStation5 e Xbox Series X|S. Inoltre, il Season Pass Anno 1, che include il Mercedes-Benz Trucks Pack assieme ad altri due pacchetti e all’espansione Highlands Fishing, offre un risparmio del 25% rispetto agli acquisti individuali dei contenuti. Non resta che attendere per vedere come questi nuovi macchinari potranno migliorare l’esperienza di gioco e portare le stelle della Mercedes-Benz nei campi virtuali.