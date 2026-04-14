FAS Pendezza per Fiat 500: il calciobalilla diventa icona di design italiano

Dalla collaborazione tra FAS Pendezza e Fiat 500 nasce una collezione di calciobalilla che celebra il design e lo stile di vita italiano con colori iconici.

Dall'unione tra due eccellenze del Made in Italy, FAS Pendezza e Fiat 500, nasce una collezione speciale di calciobalilla che reinterpreta il gioco come espressione di design e stile di vita. La gamma FAS Pendezza x Fiat 500 si presenta come un omaggio alla celebre vettura italiana, simbolo intramontabile di libertà, creatività e cultura automobilistica, diventata parte integrante della memoria collettiva nazionale.

La collezione è frutto della personalizzazione di due modelli iconici di FAS Pendezza: Cross e Ciclope, entrambi progettati dagli architetti Basaglia + Rota Nodari. Pensati per ambienti indoor e outdoor, grazie a materiali resistenti e a una struttura adatta a contesti domestici e di hospitality, questi calciobalilla sono ideali per terrazze, giardini e spazi dedicati alla socialità e al piacere di stare insieme.

Il progetto esprime una raffinata interpretazione stilistica dell'heritage Fiat 500, rievocandone la storia e i codici estetici più distintivi. Il modello Cross 500 Heritage è caratterizzato da una livrea azzurra con finiture bianche, ispirata alle tonalità delle 500 storiche. Il piano da gioco presenta una grafica a intreccio di midollino, evocando atmosfere estive e il fascino senza tempo della Dolce Vita italiana.

Ciclope 500 Heritage si distingue per le colorazioni iconiche: rosso corallo, presente nella gamma Fiat tra il 1968 e il 1972, e verde chiaro, introdotto nel 1957 con le prime Fiat 500. In tutte le versioni compaiono i loghi storici Fiat 500, mentre i segnapunti nei colori della bandiera italiana sottolineano ulteriormente il legame con il Made in Italy e i valori condivisi dalle due aziende.

Il risultato è una collezione di calciobalilla che va oltre la semplice funzione ludica per diventare oggetto di design, simbolo di convivialità e passione tutta italiana. Questi prodotti raccontano uno stile di vita fatto di creatività, viaggio e piacere dello stare insieme, incarnando pienamente l'essenza del vivere italiano.