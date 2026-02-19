Connect with us

Febbraio si accende di musica: con LG la casa diventa un palcoscenico

Febbraio è il mese in cui la musica conquista ogni spazio domestico, trasformando il semplice ascolto in un’esperienza di condivisione e passione. È quel periodo dell’anno in cui le serate si accendono di emozioni davanti alla TV, le playlist si fanno più romantiche e le note riempiono le case accompagnando cene, momenti di relax o incontri con gli amici.

In questo scenario, la tecnologia diventa un alleato fondamentale, capace di amplificare ogni sensazione e rendere la musica protagonista assoluta della quotidianità. Grazie all’ecosistema audio-video di LG, il soggiorno si trasforma in un vero e proprio palcoscenico domestico, dove qualità del suono e semplicità d’uso si fondono per creare un’esperienza immersiva.

Il cuore di questa rivoluzione è il sistema operativo webOS dei TV LG, che consente di accedere con facilità a tutti i principali servizi musicali direttamente dalla card “Musica” sulla schermata iniziale.  Con LG Radio+ poi, è possibile sintonizzarsi su oltre 14.500 stazioni radio e podcast, oppure lasciarsi guidare dalla sezione Featured, dove trovano spazio tendenze stagionali e brani più ascoltati. Per chi ama condividere le serate con amici, non manca un’app dedicata al karaoke, ideale per intonare le ultime hit italiane e internazionali.

A completare l’esperienza ci sono le soluzioni audio di LG, pensate per un suono ancora più profondo e avvolgente. Le soundbar della casa coreana, come il modello SC9S, offrono un’esperienza d’ascolto che sa riempire l’ambiente grazie alla funzione WOW Orchestra. Questa tecnologia coordina il TV e la soundbar come strumenti di un’unica orchestra, sincronizzando le frequenze per generare un suono pieno e dinamico. La soundbar SC9S, con configurazione 3.1.3 canali e 400 watt di potenza, supporta inoltre la connessione Wi-Fi, consentendo di usare Spotify Connect e Tidal anche indipendentemente dal TV o dallo smartphone.

Ma la musica secondo LG non si ferma tra le mura domestiche. Per chi è sempre in movimento, arrivano gli speaker Bluetooth della gamma XBOOM, che offrono un suono equilibrato e potente. Grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale, il sistema analizza automaticamente il contenuto riprodotto e adatta la resa sonora per ottimizzare la qualità d’ascolto. Tra i modelli più versatili spicca l’XBOOM Bounce, compatto ma sorprendente nelle prestazioni, capace di restituire bassi profondi e alti nitidi grazie ai tweeter Peerless.

LG propone così un nuovo modo di vivere la musica: più immersivo, più connesso, più emozionale. Ogni stanza diventa un luogo in cui le note si intrecciano con le emozioni, un’esperienza da condividere e da sentire davvero. Febbraio diventa così il mese perfetto per riscoprire la potenza della musica e il piacere di ascoltarla con tutta la sua intensità, trasformando la casa in un autentico teatro sonoro dove ogni emozione trova la sua colonna sonora.

