FEDERICA ABBATE: torna venerdì 17 ottobre con “HOOLIGAN”

L’artista milanese Federica Abbate è pronta a sorprendere il pubblico con il suo nuovo singolo “HOOLIGAN”, disponibile da venerdì 17 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Con questo brano, Federica continua il suo percorso musicale, confermando la sua rinomata capacità di trasformare emozioni intense e autentiche in musica.

“Hooligan” rappresenta un amore travolgente, privo di logica, capace di trascinarti senza permesso fino a schiantarti contro un muro. Federica definisce questa nuova uscita come un riflesso della sua essenza artistica: energica, istintiva e libera. «Hooligan è una canzone d’amore passionale, il motore primario è il desiderio, e tra il desiderante e l’oggetto del desiderio c’è un moto continuamente discontinuo. È una sorta di rincorsa continua che non raggiunge mai un punto di arrivo, ma mantiene uno stato di perenne instabilità e dinamismo – dichiara l’artista – È un tipo di amore “cieco”, totalmente trascinato dall’emotività, dove la parte logica e razionale quasi non interviene… un istinto viscerale quasi simile a quello materno. È lo stesso sentimento che ho sempre provato per la musica, parte fondamentale della mia identità».

La cover del singolo “Hooligan” è dominata da un blu elettrico, simbolo di forza magnetica ed esplosiva, rappresentando la potenza di Federica che esce dai contorni del pianoforte e si lascia guidare dall’istinto.

Federica Abbate ha avuto un impatto significativo sulla musica italiana, imponendosi come penna influente e collaborando con artisti del calibro di Elodie, Emma, Fedez, Geolier, Laura Pausini e molti altri. Il suo irripetibile successo con “Roma-Bangkok” l’ha consacrata al grande pubblico, e da allora il suo percorso artistico è stato caratterizzato da successi e riconoscimenti, tra cui il premio come Songwriter of the Year ai Billboard Women In Music del 2024.

Con il singolo precedente “Tilt”, Federica ha scelto di mettere al centro la propria voce, esibendosi in importanti eventi come il Concertone del Primo Maggio a Roma. Ora, con “Hooligan”, si prepara a rinnovare il suo forte legame con il pubblico, esplorando nuove sfumature del suo talento musicale. La data di uscita, già particolarmente attesa dai fan, promette di confermare Federica come una delle artiste più poliedriche e apprezzate del panorama musicale italiano.