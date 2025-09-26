Connect with us

FEDERICO STRAGA’: il cantautore torna con “è cosi”, da oggi in radio e in digitale

Federico Stragà, un cantautore con una carriera affermata nel panorama musicale italiano, ha pubblicato oggi un nuovo toccante singolo dal titolo “È Così”. Disponibile su tutti gli store digitali e in programmazione radiofonica, il brano rappresenta il ritorno dell’artista dopo la recente collaborazione con Fabio Concato, con il brano “Automobilisti.”

“È Così” possiede un significato particolarmente personale per Stragà. Il brano è dedicato al fratello del cantautore, una figura speciale alla quale è legato da profondi legami affettivi. Stragà descrive il pezzo come una raccolta di frasi e parole che il fratello ripeteva abitualmente, tra cui l’espressione “È così”, usata ogni volta che si trovava di fronte a circostanze difficili da spiegare o controllare. “È così, è così” diventa quindi una sorta di accettazione pacifica dell’ineluttabile.

La canzone è interamente scritta e composta da Federico Stragà, con la produzione di Valerio Carboni al “Safe&Sound Studio” di Reggio Emilia e la masterizzazione di Marco D’agostino presso il “96Khz.it” di Milano. L’accompagnamento musicale vede Stragà alla chitarra acustica, supportato da un ensemble di talentuosi musicisti tra cui Daniele Morelli alle chitarre, Alberto Paderni alla batteria ed Emiliano Vernizzi ai sassofoni, tra gli altri.

Federico Stragà ha una carriera ricca di successi. Nato a Belluno il 10 luglio 1972 e cresciuto musicalmente a Bologna, ha esordito al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte nel 1998 con il brano “Siamo noi” e ha visto crescere la sua notorietà con successi come “L’Astronauta” e la vittoria a ‘Un disco per l’estate’ con “Il Coccodrillo Vegetariano.” Ha inoltre regalato al pubblico un omaggio a Frank Sinatra attraverso l’album “Federico Stragà canta Frank Sinatra,” che gli ha aperto le porte del Bologna Jazz Festival e gli ha permesso di vincere il premio alla voce del Leggio D’oro.

Con “È Così”, Stragà conferma ancora una volta la sua capacità di toccare l’ascoltatore con testi carichi di emotività e racconti personali. Una nuova tappa in una carriera costellata di grande talento e sensibilità artistica.

