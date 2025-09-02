FIAT e Fiat Professional si confermano al vertice del mercato italiano

Fiat e Fiat Professional continuano a dominare il mercato italiano, confermandosi al vertice sia nel comparto delle vetture che in quello dei veicoli commerciali. Nel mese di agosto 2025, Fiat ha totalizzato 8.429 immatricolazioni, conquistando una quota di mercato dell’11,2%, con un incremento significativo di 2,5 punti percentuali rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Nel segmento delle vetture, Fiat ha mantenuto la leadership per il nono mese consecutivo, con una quota di mercato del 9,3% e oltre 6.200 immatricolazioni. La Pandina Hybrid si afferma come la vettura più venduta in Italia, con 4.117 unità immatricolate, rappresentando oltre il 57% del segmento delle citycar. La produzione della Pandina Hybrid avviene nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, assicurando un’auto efficiente, compatta e accessibile.

Nella micromobilità urbana, Fiat si distingue grazie al modello Topolino, che domina nel mercato dei quadricicli elettrici con una quota di oltre il 33%. Questo rafforza l’impegno dell’azienda nel settore della mobilità sostenibile.

Per quanto riguarda il mercato dei veicoli commerciali, Fiat Professional si riconferma leader in Italia con 2.172 immatricolazioni ad agosto, corrispondenti al 27% di quota di mercato, con una crescita di 0,3 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Il Doblò Van si impone come il veicolo commerciale più venduto in Italia, caratterizzato da una disponibilità di motorizzazioni termiche e 100% elettriche, con 912 immatricolazioni e una quota del 44,3% nel proprio segmento.

Il Ducato, prodotto ad Atessa in Abruzzo, guida il segmento dei large van con 853 immatricolazioni e una quota del 29,3%. Anche il modello Scudo si distingue nel suo segmento, arrivando al 19,4% di quota e posizionandosi al secondo posto.

Il brand continua a dimostrare un forte impegno nel consolidare la propria posizione nel mercato, con modelli che rispondono alle esigenze di mobilità e sostenibilità degli automobilisti italiani.