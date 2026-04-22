Fiorello e La Pennicanza: satira pungente sugli insulti russi a Giorgia Meloni

Fiorello e La Pennicanza rispondono con ironia agli insulti di un conduttore russo a Giorgia Meloni, con gag travolgenti e imitazioni esilaranti.

Fiorello torna protagonista su Rai Radio2 con una nuova puntata de La Pennicanza, affrontando con la consueta ironia la recente polemica sugli insulti rivolti da un conduttore russo al Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni. Sin dall'apertura dello show in onda alle 13:45, il conduttore si lancia in una serie di gag che prendono di mira la tensione diplomatica e i retroscena mediatici, sottolineando come Meloni sia spesso bersaglio della scena internazionale. Questa povera Giorgia Meloni non ha pace: prima Trump, poi la Russia… ci manca solo il Vaticano!, scherza Fiorello, per poi ironizzare sul confronto Italia-Russia: È come se in Italia Marco Liorni dicesse 'Putin sei una me**a' o Lorena Bianchetti se la prendesse col primo ministro della Grecia!

La puntata si sviluppa tra finti titoli di agenzia e battute sul clima politico, con Fiorello che mette in scena ipotetiche reazioni della premier: La prima reazione della Meloni è stata: 'Pensavo fosse un programma de La7', prosegue con sarcasmo, accennando poi alla trasmissione russa oggetto delle critiche: Insulti in un programma russo alla Meloni, lo hanno fatto all'interno di un programma di propaganda che si chiama La Putinanza.

L'ironia prosegue con l'intervento di un improbabile Bruno Vespa, che si rivolge direttamente al conduttore russo Solovyov: Lei è un figlio di Putin. Se la prende con Giorgia perché è una donna! Le mando Al Bano sotto la finestra alle 3 di notte. La riempio di parolacce in libertà! Ora mandate questo video in Russia! Fiorello aggiunge un ulteriore tocco satirico commentando: Adesso mandate l'ambasciatore italiano a dire che non è un insulto… è intelligenza artificiale!

A sorpresa, fa la sua comparsa anche una caricatura di Ignazio La Russa che, tra battute e riferimenti alla famiglia, si rivolge con tono minaccioso e divertito: Sono il Presidente del Senato, interrompo democraticamente il programma. Dobbiamo riportare serenità tra Russia e Italia e tenere i due paesi sotto l'insegna del reciproco rispetto… Solovyov sei una testa di mi**ia! Prova a dirle a me queste cose: arriviamo io, i miei figli e i miei nipoti, Geronimo, Apache, Agamennone, Vercingetorige e invadiamo la Russia in sei minuti! Se ti prendo uso la tua testa come pennello e scrivo sui muri del Cremlino 'Putin comunista'.

Con questa travolgente carrellata di battute e imitazioni, il programma La Pennicanza regala ancora una volta alta comicità e riflessione su fatti di attualità, confermandosi come appuntamento imperdibile del panorama radiofonico italiano. La trasmissione, condotta da Fiorello e Fabrizio Biggio, va in onda dal lunedì al venerdì su Rai Radio2 e resta disponibile anche su RaiPlay, oltre che in versione mattutina su Rai2 con La Mattinanza.