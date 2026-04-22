Al via la terza edizione del Premio Il Luogo del Pensiero dedicato al Teatro-Canzone

Si apre ufficialmente la terza edizione del Premio Il Luogo del Pensiero, l'iniziativa promossa dalla Fondazione Giorgio Gaber e dedicata alla scrittura per Teatro-Canzone, una forma espressiva unica capace di unire monologhi e canzoni per riflettere sul presente. L'annuncio arriva in concomitanza con il Premio Viareggio-Rèpaci, celebre riconoscimento letterario italiano nato nel 1929.

La Fondazione Giorgio Gaber invita nuovi autori a cimentarsi con questa particolare espressione artistica, presentando opere composte da una canzone e un monologo (o viceversa), tra loro strettamente legati e capaci di formare una narrazione compiuta. Il Teatro-Canzone si distingue infatti per la sua alternanza di parti recitate e cantate, rappresentando una voce originale che indaga il presente senza dimenticare le radici nel passato.

Le candidature sono aperte dal 28 aprile 2026 all'11 giugno 2026, come specificato nel regolamento disponibile online. Gli autori interessati avranno così la possibilità di proporre i propri lavori e confrontarsi con un genere tanto affascinante quanto impegnativo. La proclamazione del vincitore si terrà il 23 luglio 2026, durante il prestigioso appuntamento del Premio Viareggio-Rèpaci.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto culturale di rilievo. Il Premio Viareggio-Rèpaci, tra i più antichi e riconosciuti in Italia, ha nel tempo premiato nomi illustri come Umberto Saba, Elsa Morante, Italo Calvino, Natalia Ginzburg e Pier Paolo Pasolini, rafforzando il suo ruolo di incubatore di nuove forme di scrittura e sperimentazione letteraria.

Paolo Dal Bon, presidente della Fondazione Gaber, afferma: Siamo lieti di presentare la terza edizione di questo Premio, che rappresenta per noi un traguardo significativo. Nato dalla collaborazione con l'Amministrazione di Viareggio e con il Premio Viareggio-Rèpaci, il progetto dà continuità a un dialogo culturale e artistico che, dalla scomparsa di Gaber, ha generato iniziative di grande valore per il nostro Paese. La sinergia con il Premio Viareggio-Rèpaci e con la nostra Fondazione ha contribuito a costruire un percorso culturale dalla forte identità e spirito innovativo, che ha progressivamente saputo ritagliarsi uno spazio di rilevanza nel panorama contemporaneo e che lo scorso anno ha messo in luce il talento di Giovanni Lo Giudice, autore di un contributo - così come della musica - dedicato a Gaber. La scrittura legata al 'Teatro-Canzone' si conferma uno spazio fertile di sperimentazione, offrendo agli autori un'occasione concreta per confrontarsi con questa particolarissima forma espressiva.

Il Premio Il Luogo del Pensiero ambisce così a sostenere i talenti pronti a esplorare le possibilità del Teatro-Canzone, promuovendo un'arte che coniuga musica, parole e riflessione contemporanea.