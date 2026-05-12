Flaco G svela THE GOLDFATHER: il primo album in uscita il 15 maggio

Flaco G è pronto a segnare una tappa fondamentale nella scena rap italiana con l'uscita del suo primo album, THE GOLDFATHER, disponibile ovunque da venerdì 15 maggio. Dopo il successo dei singoli del 2025 e la partecipazione a numerosi progetti di rilievo, il rapper di Famagosta si prepara a una nuova consacrazione artistica, supportato da alcuni dei nomi di punta del panorama urban nazionale.



Negli ultimi mesi Flaco G ha dominato i radar della musica rap con brani come GOLD FELLA e collaborazioni con Shiva, IvanBi e 22Simba, distinguendosi per uno stile personale e riconoscibile. Il nuovo album rappresenta per l'artista milanese la vera evoluzione da giovane promessa a guida della scena: "Il passaggio da Fella a Father è un atto di maturità artistica e di potere; è il passaggio dal soldato al generale, dal ragazzo che cerca il suo posto al leader che quel posto lo ha blindato con i fatti".



A confermare l'attesa, la presentazione a sorpresa della tracklist durante l'evento esclusivo a Milano in Piazzale Clotilde, dove i fan hanno ricevuto in anteprima magliette spoiler con i titoli delle nuove tracce. Tra i featuring del disco spiccano Emis Killa, Jake La Furia, 22Simba, Promessa e YD Frost, nomi che testimoniano la fiducia che Flaco G si è guadagnato tra i veterani e le nuove leve del rap nazionale.



La maturità stilistica compie un salto di qualità: gli incastri delle rime diventano chirurgici e il flow si trasforma in un'arma di precisione, mentre la narrazione si sposta su livelli superiori traendo ispirazione dalla durezza della strada e dall'ambizione di chi sente di avere finalmente tra le mani le chiavi del successo.



La tracklist definitiva di THE GOLDFATHER si compone di quindici tracce: QUESTO O QUELLO, HOTNAME, SHAKUR, A METÀ (feat. 22Simba), GTA, LA MIA BANDA SUONA IL MH YE, GRAVITÀ (feat. Promessa), SEX TRAP REPEAT, WHISKY (feat. Emis Killa), A14 INTERLUDE, ZOMBIE E BITCHES, GUCCI MANE (feat. Jake La Furia), CELINE, ANIMALIER (feat. YD Frost) e VENE BLU.



Prima dell'uscita ufficiale, l'artista ha inoltre pubblicato su YouTube una live session girata su una pista d'atterraggio. In questa occasione, a bordo di un iconico Booster oro, Flaco G ha svelato alcuni brani dell'album, regalando ai fan un assaggio del nuovo progetto e consolidando il suo status di artista originale e iconico.



Per celebrare il lancio, Flaco G incontrerà il pubblico in tre instore esclusivi: il 15 maggio a Milano (Dischi Volanti), il 17 maggio a Bologna (Semm Music) e il 18 maggio a Roma (Discoteca Laziale). L'attesa è alimentata anche dal sold out del vinile oro autografato in preorder, a conferma dell'ampio seguito che l'artista ha saputo costruire a pochi anni dal debutto.



Partito dalle battle freestyle nel quartiere sud di Milano, Flaco G si distingue oggi come uno dei nomi più caldi dell'hip hop italiano, capace di evolvere senza mai tradire le proprie radici. I suoi brani fondono la passione per i giganti dell'hip hop internazionale con riferimenti all'urban contemporaneo del nostro Paese, in uno stile subito riconoscibile anche grazie al caratteristico fischio inserito nelle produzioni.



"Dalle strade della periferia milanese, Flaco G è pronto a dimostrare che il tempo dei giochi è finito: ora è il tempo del Padre, sta arrivando THE GOLDFATHER."