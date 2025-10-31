Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

FLORENCE + THE MACHINE: l’artista ha pubblicato il nuovo disco “EVERYBODY SCREAM”

Published

La rinomata artista Florence + The Machine ha appena lanciato il suo attesissimo sesto album in studio, “Everybody Scream”, reso disponibile al pubblico il 31 ottobre 2025, in perfetto stile con la sua atmosfera stregonesca e intrisa di furia, come descritto da The Guardian: “Il suo nuovo straordinario e scorticante disco è strano, senza compromessi e brutale come mai è stata l’artista. Non sorprende che venga pubblicato il giorno di Halloween: è pieno di stregoneria e furia”.

Il progetto discografico è un viaggio sonoro e tematico che esplora femminilità, misticismo e identità personale.Scritto e prodotto durante due anni intensi, il disco vanta la collaborazione di figure di spicco come Mark Bowen degli IDLES, Aaron Dessner, Mitski, Danny L. Harle e Dave Bayley dei Glass Animals. Brani come “Everybody Scream”, “One of the Greats” e “Sympathy Magic” rappresentano i cardini dell’album e hanno già lasciato il segno, tanto che Florence li ha presentati in una memorabile esibizione al famoso “Tonight Show” di Jimmy Fallon.

Dopo un intervento chirurgico che le ha cambiato la vita durante il “Dance Fever Tour”, Florence Welch si è immersa in un percorso di introspezione volto alla guarigione e all’esplorazione dei limiti del suo corpo, trovando ispirazione nella spiritualità mistica e nell’horror folk. Ne risulta un album che non solo mette in luce temi profondi quali l’invecchiamento e la morte, ma che racconta anche il lato nascosto della quotidianità.

Il nuovo disco è disponibile in varianti digitali e fisiche: dai classici CD ai formati più esclusivi come il Doppio LP Deluxe e le musicassette con cover alternativa, acquistabili sullo shop di Universal Music Italia.

A coronamento di questa uscita, Florence + The Machine ha annunciato il ritorno in Italia con un’attesissima performance live il prossimo 3 luglio 2026 agli i-Days di Milano, presso l’Ippodromo Snai-San Siro. Questo evento rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti i fan italiani dell’artista, nota per i suoi spettacoli coinvolgenti e la voce inconfondibile.

Con alle spalle una carriera costellata di successi, collaborazioni di rilievo, come quelle con i Rolling Stones e Lady Gaga, e la pubblicazione del libro “Useless Magic”, Florence Welch continua a essere una delle voci più influenti della sua generazione. ‘Everybody Scream’ si propone come un ulteriore tassello di una discografia che ha definito non solo un’epoca ma lo spessore artistico di una delle figure più magnetiche del panorama musicale contemporaneo.

In this article:,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Giochi

ATARI 2600+ PAC-MAN EDITION: il ritorno iconico per HALLOWEEN 

Spettacolo

Caparezza Lancia “Orbit Orbit”: nuovo album e Comic Book in collaborazione con Bonelli

Motori

RENAULT 4 E-tech electric tra le 7 finaliste di Car of the Year 2026

Spettacolo

FLORENCE + THE MACHINE: l’artista ha pubblicato il nuovo disco “EVERYBODY SCREAM”

Spettacolo

“STASERA CHE SERA”, il primo grande successo dei Matia Bazar, compie 50 anni

Spettacolo

Il Sony Music Store al Lucca Comics & Games 2025: un’esperienza imperdibile per gli appassionati di musica

Società

Fiorello: ironia e satira sul Ponte sullo Stretto e Politica Internazionale

Spettacolo

Il Piccolo Coro dell’Antoniano celebra Halloween con “Nino Fantasmino”

Società

Svelati nuovi dettagli nei casi Garlasco e Paganelli: nuovo Appuntamento con “Quarto Grado”

Giochi

Thief VR: Legacy of Shadow in uscita il 4 dicembre, svelati i gameplay per VR

Spettacolo

“Sheherazade” di Ornella Vanoni Torna per il 30° Anniversario

Motori

Citroën Ami svela il suo lato oscuro con l’edizione limitata “AMI DARK SIDE”

Turismo

Halloween 2025: 8 mete da brivido imperdibili in Italia ed Europa

Giochi

Kia porta il gaming “tra le nuvole” a Lucca Comics & Games 2025

Motori

Il BMW Group al Japan Mobility Show 2025

Giochi

Hyundai: INSTEROID esordice nel gioco di drifting Japanese Drift Master

Motori

BYD Rivoluziona la Mobilità: la tecnologia Vehicle to Load (V2L) per una mobilità sostenibile

Spettacolo

Craig David celebra 25 anni di “Born To Do It” con una nuova edizione

Giochi

Lucca Comics & Games 2025: Hasbro sorprende con le nuove action figure Marvel, Star Wars e Transformers

Turismo

Castel Bricon, dimora di campagna: la rinascita di un antico casolare agricolo tra i Colli Berici
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Caparezza Lancia “Orbit Orbit”: nuovo album e Comic Book in collaborazione con Bonelli

Caparezza è tornato e questa volta con un progetto che mescola musica e fumetto. Il suo nuovo album, intitolato “Orbit Orbit”, è stato rilasciato...

45 minuti ago

Spettacolo

“STASERA CHE SERA”, il primo grande successo dei Matia Bazar, compie 50 anni

Uno dei brani più iconici della storica band italiana Matia Bazar, “Stasera che sera”, celebra un importante traguardo: 50 anni dalla sua prima uscita....

2 ore ago

Spettacolo

Il Sony Music Store al Lucca Comics & Games 2025: un’esperienza imperdibile per gli appassionati di musica

Il Lucca Comics & Games 2025 si arricchisce di un’esperienza musicale unica grazie alla presenza del SONY MUSIC STORE, aperto fino a domenica 2...

2 ore ago

Società

Fiorello: ironia e satira sul Ponte sullo Stretto e Politica Internazionale

Fiorello affila le sue armi satiriche nella nuova puntata de “La Pennicanza”, in onda su Rai Radio2, ed è un trionfo di ironia e...

3 ore ago