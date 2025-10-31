FLORENCE + THE MACHINE: l’artista ha pubblicato il nuovo disco “EVERYBODY SCREAM”

La rinomata artista Florence + The Machine ha appena lanciato il suo attesissimo sesto album in studio, “Everybody Scream”, reso disponibile al pubblico il 31 ottobre 2025, in perfetto stile con la sua atmosfera stregonesca e intrisa di furia, come descritto da The Guardian: “Il suo nuovo straordinario e scorticante disco è strano, senza compromessi e brutale come mai è stata l’artista. Non sorprende che venga pubblicato il giorno di Halloween: è pieno di stregoneria e furia”.

Il progetto discografico è un viaggio sonoro e tematico che esplora femminilità, misticismo e identità personale.Scritto e prodotto durante due anni intensi, il disco vanta la collaborazione di figure di spicco come Mark Bowen degli IDLES, Aaron Dessner, Mitski, Danny L. Harle e Dave Bayley dei Glass Animals. Brani come “Everybody Scream”, “One of the Greats” e “Sympathy Magic” rappresentano i cardini dell’album e hanno già lasciato il segno, tanto che Florence li ha presentati in una memorabile esibizione al famoso “Tonight Show” di Jimmy Fallon.

Dopo un intervento chirurgico che le ha cambiato la vita durante il “Dance Fever Tour”, Florence Welch si è immersa in un percorso di introspezione volto alla guarigione e all’esplorazione dei limiti del suo corpo, trovando ispirazione nella spiritualità mistica e nell’horror folk. Ne risulta un album che non solo mette in luce temi profondi quali l’invecchiamento e la morte, ma che racconta anche il lato nascosto della quotidianità.

Il nuovo disco è disponibile in varianti digitali e fisiche: dai classici CD ai formati più esclusivi come il Doppio LP Deluxe e le musicassette con cover alternativa, acquistabili sullo shop di Universal Music Italia.

A coronamento di questa uscita, Florence + The Machine ha annunciato il ritorno in Italia con un’attesissima performance live il prossimo 3 luglio 2026 agli i-Days di Milano, presso l’Ippodromo Snai-San Siro. Questo evento rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti i fan italiani dell’artista, nota per i suoi spettacoli coinvolgenti e la voce inconfondibile.

Con alle spalle una carriera costellata di successi, collaborazioni di rilievo, come quelle con i Rolling Stones e Lady Gaga, e la pubblicazione del libro “Useless Magic”, Florence Welch continua a essere una delle voci più influenti della sua generazione. ‘Everybody Scream’ si propone come un ulteriore tassello di una discografia che ha definito non solo un’epoca ma lo spessore artistico di una delle figure più magnetiche del panorama musicale contemporaneo.