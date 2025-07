FOO FIGHTERS: è disponibile in digitale il nuovo brano “TODAY’S SONG”

I Foo Fighters sono tornati con una sorpresa per i loro fan: un nuovo singolo intitolato “Today’s Song”, rilasciato all’improvviso per celebrare il 30° anniversario del loro album di debutto del 1995. La canzone è disponibile ora su piattaforme digitali e sarà trasmessa in radio da venerdì 4 luglio.

Il nuovo brano si presenta come un inno che segue l’inconfondibile stile della band. Con una carica di ottimismo travolgente, “Today’s Song” parte con un’introduzione melodica e culmina in un crescendo vertiginoso, accompagnato da un testo che riflette sulla crescita personale e sulla perseveranza di fronte all’incertezza della vita e al trascorrere del tempo.

Dave Grohl, il frontman della band, ha condiviso un testo emozionante sul sito ufficiale dei Foo Fighters, affermando: “Nel corso degli anni, abbiamo vissuto momenti di gioia sfrenata e momenti di devastante dolore. Momenti di splendida vittoria e momenti di dolorosa sconfitta. Abbiamo riparato ossa rotte e cuori spezzati. Ma abbiamo percorso questa strada insieme, l’uno con l’altro, l’uno per l’altro, nonostante tutto. Perché nella vita, non si può fare da soli.”

Grohl ha anche espresso la sua gratitudine ai membri passati della band, dicendo: “Inutile dire che senza l’energia sconfinata di William Goldsmith, la sapiente saggezza di Franz Stahl e la fragorosa magia di Josh Freese, questa storia sarebbe incompleta, quindi esprimiamo la nostra più sincera gratitudine per il tempo, la musica e i ricordi che abbiamo condiviso con ognuno di loro nel corso degli anni. Grazie a tutti voi.”

Un tributo speciale è stato dedicato al compianto batterista Taylor Hawkins: “E… Taylor. Il tuo nome viene pronunciato ogni giorno, a volte con le lacrime, a volte con un sorriso, ma sei ancora in tutto ciò che facciamo, ovunque andiamo, per sempre. L’immensità della tua bellissima anima è paragonabile solo all’infinito nostalgia che proviamo in tua assenza. Ci manchi in un modo indescrivibile. I Foo Fighters includeranno per sempre Taylor Hawkins in ogni nota che suoneremo, finché non raggiungeremo finalmente la nostra destinazione.”

I Foo Fighters, composti da Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett e Rami Jaffee, continuano a lasciare un’impronta nella storia della musica con la loro energia inconfondibile e i loro messaggi emozionanti, dimostrando ancora una volta di essere una delle band più iconiche del panorama rock.