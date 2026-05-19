Memorial Troiani 2026: ad Ascoli Piceno la 27a edizione tra musica e solidarietà

La 27a edizione del Memorial Troiani trasformerà ancora una volta Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno in un palcoscenico unico, martedì 16 giugno alle ore 21, all'insegna di musica e solidarietà. L'evento benefico, organizzato dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, prosegue la tradizione di raccogliere fondi e sensibilizzare il pubblico sulle malattie del sangue, ricordando Alessandro Troiani, il giovane ascolano il cui impegno ha portato alla nascita del reparto di Ematologia ad Ascoli Piceno.

Alla conferenza stampa ufficiale, il direttore artistico Dardust ha annunciato alcuni dei nomi più attesi sul palco: Arisa, Levante, Rkomi e Saturnino, protagonisti della serata che promette forti emozioni e grande spettacolo. Il Memorial Troiani vuole essere un grande abbraccio collettivo, un appuntamento capace di unire musica, emozione e solidarietà.

La direzione artistica resta nelle mani di Dardust, alias Dario Faini, pianista e compositore ascolano tra i più premiati della scena internazionale, noto per le sue atmosfere innovative che intrecciano pianoforte ed elettronica. Durante la sua carriera, Dardust è stato protagonista di eventi di rilievo mondiale, tra cui il lancio di Apple a Cupertino, il Superbowl e la colonna sonora ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con il brano Fantasia Italiana. Artista poliedrico, ha collaborato con nomi come Jovanotti, Sfera Ebbasta, Mahmood, Lazza, Elodie, Irama, Madame ed Angelina Mango, raccogliendo oltre 100 dischi di platino e due vittorie al Festival di Sanremo.

Il prestigioso spettacolo sarà curato dal direttore creativo Marco Boarino, già regista della cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi di Milano Cortina all'Arena di Verona. L'orchestra che accompagnerà le performance sarà affidata al Maestro Alberto Cipolla, compositore e musicista più volte presente al Festival di Sanremo, garantendo così un accompagnamento musicale di altissimo livello per tutti gli ospiti.

All'annuncio dell'evento hanno partecipato anche il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, il presidente dell'AIL locale Giuliano Agostini e il manager Leonardo Maria Galieni. I biglietti saranno presto in vendita su TicketOne, permettendo agli appassionati di assicurarsi un posto a uno degli appuntamenti musicali e benefici più importanti dell'estate.

Il Memorial Troiani è diventato anno dopo anno un simbolo per la città e per l'intera regione, unendo artisti, pubblico e istituzioni in una causa comune: sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti. Come ogni anno, si preannuncia una serata indimenticabile, con grandi nomi della musica italiana riuniti per ricordare Alessandro Troiani e contribuire concretamente al sogno che lui stesso ha realizzato.