Federica Abbate lancia Superman: nessuno ci salva se non noi stessi

Federica Abbate torna sotto i riflettori con un nuovo singolo, Superman, disponibile dal 29 maggio per Atlantic Records e Warner Music Italy. Con uno sguardo diretto, autoironico e generazionale, la cantautrice milanese affronta il delicato tema della ricerca di conferme nel mondo esterno e nelle relazioni, proponendo una riflessione sulla necessità di trovare sicurezza e validazione dentro sé stessi.



Il brano racconta una fase di profonda incertezza personale, quando ci si illude di dover avere tutto sotto controllo e invece ci si scopre fragili e sospesi. In questo stato, è facile cercare stabilità e risposte negli altri, rischiando però di trovarsi intrappolati in dinamiche emotive squilibrate. "Superman è la cronaca, il diario della fase di insicurezza nella vita di una ragazza che ripone (sbagliando) le conferme di quella che è e del suo valore all'esterno, per accorgersi alla fine che non esiste nessuno che possa salvarla o validarla se non se stessa. E, sdrammatizzando la situazione, si accorge che non esiste proprio nessun Superman, è solo un personaggio frutto della sua fantasia. E ci ride su", confida Abbate.



Nei giorni scorsi, la cantautrice aveva sollevato curiosità sui social pubblicando indizi che lasciavano presagire un matrimonio imminente: anello, abito da sposa, inviti agli amici artisti e la presenza di Clara e Sarah Toscano come damigelle. La verità è emersa con un trailer pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui appare Sal da Vinci nelle vesti di celebrante: si tratta di una messinscena che anticipa l'arrivo di Superman, facendo ironia sulle aspettative romantiche.



Superman segna così l'inizio di una nuova fase artistica per Federica Abbate, considerata una delle penne più autorevoli e poliedriche del pop italiano contemporaneo. Nata e cresciuta a Milano, Abbate si è distinta per uno stile che coniuga sensibilità pop, linguaggio moderno e influenze urban, riuscendo a descrivere emozioni, fragilità e relazioni con grande umanità. La sua capacità di dare voce ai sentimenti collettivi l'ha portata a firmare successi multiplatino ed essere scelta dai più importanti protagonisti della scena musicale italiana.



Oltre al lavoro autoriale, Federica ha intrapreso un percorso sempre più personale: nel 2023 ha pubblicato l'album Canzoni per gli altri, in cui ha raccontato la duplice natura di chi scrive sia per sé sia per altri. Negli ultimi anni ha consolidato la sua presenza anche al Festival di Sanremo, con brani in gara che hanno conquistato le prime posizioni fino alla vittoria nel 2026. Dopo Tilt e Hooligan, Superman è il nuovo tassello di una carriera in continuo movimento, supportata da una cifra stilistica riconoscibile: raccontare il presente delle relazioni con profondità e ironia, ispirando indipendenza emotiva e autenticità.



Con Superman, Federica Abbate offre un messaggio di forza e autoironia, sottolineando quanto sia importante imparare a bastare a sé stessi, senza aspettare un salvatore che, forse, esiste solo nella fantasia.