Rockin'1000 per la prima volta all'Allianz Stadium di Torino con Nitro ospite speciale

Rockin'1000, la più grande rock band del mondo, sarà protagonista di un evento unico il 30 maggio all'Allianz Stadium di Torino. Per la prima volta, mille musicisti provenienti da tutto il mondo si esibiranno insieme in un concerto senza precedenti nella prestigiosa cornice dello stadio torinese, offrendo al pubblico una celebrazione collettiva dei più grandi successi della storia del rock.



Ad arricchire la line up dell'edizione torinese, sale per la prima volta sul palco insieme ai mille anche Nitro, icona della scena rap italiana. L'artista porterà la sua energia esplosiva accanto ai già annunciati Elio e Le Storie Tese, sotto la conduzione di Lodovica Comello.





L'appuntamento del 30 maggio segna il ritorno di Rockin'1000 in città dopo l'indimenticabile esibizione del 2022 in Piazza San Carlo, questa volta con un concerto interamente firmato dalla band e concepito per coinvolgere pubblico e performer in oltre due ore di grande musica dal vivo.



Chi assisterà all'evento potrà entrare allo stadio già alcune ore prima per godersi un pre-show animato da ospiti speciali e vivere l'attesa insieme agli altri fan della community.



Dopo il recente storico debutto negli Stati Uniti, dove Rockin'1000 ha infiammato il Caesars Superdome di New Orleans con musicisti da 26 Paesi e 48 Stati, la band prosegue la sua ascesa internazionale. Resta centrale lo spirito collettivo e inclusivo che dal 2015 unisce oltre 100.000 musicisti in una grande community globale.



Lo scorso 15 maggio è stato pubblicato sul canale YouTube ufficiale il documentario che celebra i dieci anni di Rockin'1000, offrendo uno sguardo dietro le quinte delle celebrazioni del decennale e delle prossime date speciali a Cesena previste per il 2025.



Oltre ai grandi concerti negli stadi, il progetto porta avanti le Rockin'1000 Jam, sessioni live aperte a musicisti di ogni livello, nate per favorire la condivisione e la socialità attraverso la musica e la partecipazione diretta.



L'evento di Torino gode del patrocinio della Città e della partnership con Turismo Torino e Provincia. Frecciarossa, il treno ad alta velocità di Trenitalia, sarà il treno ufficiale della band. Radio Italia solomusicaitaliana conferma il sostegno come radio partner, mentre per la parte solidale l'AISM sarà charity partner dell'evento.



Dal primo tributo ai Foo Fighters, Rockin'1000 ha portato la sua energia in venti paesi e davanti ad oltre 300.000 spettatori, diventando un simbolo di passione e fratellanza musicale senza confini.