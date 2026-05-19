Francesca Michielin annuncia il nuovo album Magia Bianca e un tour tra dame e streghe

Francesca Michielin torna protagonista della scena musicale italiana con l'annuncio di Magia Bianca, il nuovo album in uscita venerdì 12 giugno per Columbia Records e Sony Music Italy. Il disco, già disponibile in preorder, sancisce l'inizio di un nuovo capitolo artistico per la cantautrice, attraverso un concept album che unisce dungeon synth, atmosfere medievali e rimandi agli anni '80, intrecciando storie di dame e streghe attualizzate alla contemporaneità.

L'annuncio dell'album è stato accompagnato da una misteriosa presenza di streghe tra le vie di Milano, un'iniziativa che ha subito catturato l'attenzione dei fan e dei passanti, rafforzando l'immaginario evocato dal titolo e dal contenuto del progetto.

Il singolo che ha anticipato Magia Bianca è Una donna non può, presentato per la prima volta sul palco del Concertone del Primo Maggio di Roma. In quella occasione, Francesca Michielin ha dato vita a una sorta di sabba contemporaneo, affrontando con ironia e decisione il tema del divario salariale di genere e la necessità di scardinare stereotipi ancora troppo radicati. Il brano, che l'autrice definisce tragicomico, fonde suggestioni fantasy e magiche a una riflessione attuale sulla disparità di genere. Ispirato da nomi come Mike Oldfield, Kate Bush e Franco Battiato - con cui Michielin ha collaborato agli inizi della carriera - il pezzo è accompagnato da un videoclip diretto da The Rings, con la straordinaria partecipazione di Giovanna Mezzogiorno. La sua presenza crea un ponte diretto con il cortometraggio Unfitting, da lei realizzato, dedicato al tema del giudizio e delle pressioni sociali.

La tracklist di Magia Bianca promette un viaggio tra musica, mito e attualità: 1. 1484 2. Una donna non può 3. Il canto delle anguane 4. Feral Girl 5. Strega Comanda 6. Litha 7. Solstizio d'estate 8. Magia Bianca, Magia Nera 9. Nelle mie segrete

L'ultima traccia sarà disponibile esclusivamente nella versione fisica del disco e conterrà un messaggio speciale riservato ai fan.

L'estate vedrà Francesca Michielin impegnata nello Strega comanda Summer tour, prodotto da Vivo Concerti, che la porterà su alcuni dei palchi più suggestivi d'Italia. Il titolo del tour riprende il famoso gioco dell'infanzia e i colori saranno protagonisti anche della narrazione visiva degli spettacoli. In scena ci saranno due diverse formazioni, con un trio acustico e una full band impegnate in repertori differenti, per un'esperienza sempre inedita durante ogni data. Sul palco verranno portati sia brani inediti sia i successi già consolidati del repertorio di Francesca.

Il calendario del tour estivo prevede nove appuntamenti tra giugno e agosto, da Casal Bordino (11 giugno) a Roseto degli Abruzzi (29 agosto), toccando località come Belluno, Gressoney-La-Trinité, Gavorrano, Agerola e molte altre. Seguiranno poi tutte le principali città italiane nella tournée autunnale nei teatri, dal debutto zero a Trento l'8 novembre, fino alle date di Venezia, Torino, Firenze, Bari, Bologna, Trieste, Padova, Roma, Milano e Napoli.

I biglietti per le date estive e per la tournée teatrale sono già disponibili sui circuiti autorizzati. Gli organizzatori raccomandano di acquistare i biglietti esclusivamente tramite i canali ufficiali, per evitare rischi legati a circuiti non autorizzati.

Con Magia Bianca e il nuovo tour, Francesca Michielin conferma il suo ruolo di artista capace di fondere tematiche sociali attuali con un'estetica musicale e visiva sempre originale, aprendo strade nuove all'interno del panorama italiano.