Darts VR2: Bullseye lancia i test pubblici dei tornei eSports cross-platform

Darts VR2: Bullseye amplia la sua esperienza virtuale lanciando i test pubblici per la sua nuova modalità League Tournament, aprendo così la strada al suo debutto ufficiale nell'eSports. I test sono previsti per venerdì 22 maggio e giovedì 28 maggio, con la possibilità per i giocatori di partecipare su Meta Quest, PSVR 2 e SteamVR. Tutti i tornei supportano pienamente il cross-play, permettendo sfide tra utenti di tutte le principali piattaforme VR.



Le sessioni di prova offriranno tornei rapidi sia da 4 che da 8 partecipanti, della durata di un solo set e una sola leg, pensati per testare stabilità e feedback della community prima del lancio estivo della League Mode ufficiale. Il numero massimo di concorrenti per torneo sarà di 16 giocatori. A tutti coloro che si iscriveranno e competeranno nei test di torneo, il proprio nome verrà inserito nei crediti di gioco come ringraziamento speciale.



La modalità League rappresenta l'apice delle ambizioni competitive di Darts VR2: Bullseye. In estate verranno inaugurati i tornei ufficiali su scala più ampia, con premi in denaro e oggetti di gioco esclusivi per i migliori giocatori, mentre i dettagli tecnico-organizzativi verranno comunicati successivamente.



L'ultimo aggiornamento ha inoltre ampliato le opzioni di personalizzazione, introducendo otto nuove bandiere nazionali tra le skin delle freccette: tra queste anche Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Ungheria, Irlanda, Polonia e Spagna. In totale, ora le skin disponibili sono ventitré.



Darts VR2: Bullseye è già disponibile in Accesso Anticipato per Meta Quest 3/3S, Quest 2, PlayStation VR 2 e PCVR su Steam, al prezzo di 12,99 sterline, 14,99 dollari o 13,99 euro. Il titolo è sviluppato da Gamitronics in collaborazione con Evolution Publishing, studi noti per la loro expertise nel gaming immersivo e nella simulazione sportiva.



Darts VR2: Bullseye è la prossima evoluzione del gameplay delle freccette in realtà virtuale, che porta precisione, competizione e divertimento casual all'interno del VR. Che tu miri al trofeo di campione, combatta orde di zombie, padroneggi la modalità 501 o lanci semplicemente per divertimento, questo gioco ha qualcosa per tutti.